Лучшие конструкторы сайтов в Беларуси в 2025 году: сравнение и выбор для бизнеса
Наталия Усова для раздела Академия
В 2025 году сайт — это не просто визитка, а полноценный инструмент продаж, поддержки и маркетинга. Особенно в Беларуси, где всё больше ИП, микробизнесов и компаний переводят свою деятельность в онлайн. Если вы планируете запустить онлайн-магазин, сайт для услуг или каталог товаров — вам не обойтись без надёжного и простого конструктора сайтов.
Но какой сервис выбрать? Зарубежные платформы часто не поддерживают белорусские платёжные системы и не работают с доменами .by. Поэтому важно понимать, какие решения действительно подходят для рынка РБ.
Давайте сравним лучшие конструкторы сайтов, которые доступны в Беларуси, расскажем, как выбрать подходящий и покажем, почему 🌱kvitly — это не просто локальная альтернатива, а современный инструмент для роста вашего бизнеса.
Критерии выбора конструктора сайтов для белорусского бизнеса
1. Поддержка белорусских платежей
Для полноценной работы онлайн-магазина или приёма заказов на сайте важно подключить оплату, в Беларуси есть множество платежных систем с различными способами оплаты. Например вы можете принимать оплату через bePaid, WebPay, используя E-POS, карты или систему ЕРИП.
2. Размещение сайтов на серверах в Республике Беларусь.
Согласно законодательству, сайты всех белорусских бизнесов должны находиться на серверах, размещенных на территории Беларуси и все сайты должны быть зарегистрированы в БелГИЭ. Платежи возможно подключить только при условии регистрации сайта в БелГИЭ.
3. Работа с доменом .by и подключение SSL (https)
Белорусский бизнес часто использует домены .by или .бел, поэтому конструктор должен позволять легко регистрировать такие домены, настраивать из и подключать SSL-сертификаты для безопасности.
4. Интерфейс на русском языке
Важно, чтобы интерфейс сервиса, который вы используете для создания сайта и продвижения вашего бизнеса был понятным и не требовал изучения технической документации на английском или других языках.
5. Простота использования
Предпринимателям нужно быстро запустить сайт — без программистов и лишней сложности, с наименьшими финансовыми затратами.
6. Интеграции с чатом, CRM, маркетингом
Современные конструкторы предлагают больше, чем просто сайт: интеграции с чатами, email-рассылками, соцсетями и системами учёта заказов.
7. Локальная поддержка
Когда служба поддержки находится в вашей стране, она быстрее понимает суть проблемы и предлагает релевантные решения.
🌱kvitly: локальный конструктор сайтов с оплатой в BYN и AI-помощником
🌱kvitly – это не просто конструктор сайтов, ведь мало создать сайт, основная работа начинается после его запуска. 🌱kvitly – это целый набор инструментов с искусственным интеллектом который не просто создает сайт или магазин, но и помогает понять что делать дальше, как развивать бизнес и получать первый клиентов, где разместить информацию о бизнесе и что написать в социальных сетях или блоге, чтобы было интересно.
Что предлагает 🌱kvitly:
- Простое создание сайтов, лендингов и магазинов
- Оплата в BYN через bePaid, WebPay, E-POS
- Быстрая регистрация доменов .by
- Интеграции: чат, CRM, рассылки, каталог, AI-маркетинг
Для кого: предприниматели, ИП, стартапы, онлайн-магазины, офлайн-бизнесы с доставкой
Уникальные функции:
- Интеллектуальный помощник по маркетингу
- Локализация под РБ
- Готовые шаблоны под белорусский рынок
Примеры:
Tilda
Что предлагает:
- Мощный визуальный редактор
- Готовые блоки и шаблоны
Подходит ли для Беларуси? Подходит. Вы можете подключить свой домен .by, белорусские платежные системы можно подключить, но могут быть сложности.
Wix
Что предлагает:
- Большой выбор шаблонов
- Глобальный рынок
Подходит ли для Беларуси? ❌ Практически нет. Нет белорусскеих серверов и белорусских платёжных систем.
Какой конструктор выбрать: рекомендации для предпринимателей
Для ИП с нуля
🌱kvitly — лучший старт для белорусского предпринимателя, здесь можно создать визитку или сайт для любых целей, подключить платежи и вести учет заказов, развивать бизнес.
Для онлайн-магазина с BY-оплатой
🌱kvitly — поддержка всех ключевых белорусских платёжных систем и возможность подключить каталог товаров.
Для дизайнеров и визуалов
Tilda — продвинутый визуальный редактор, если BY-оплаты не критичны.
Для микробизнеса с минимальным бюджетом
LPmotor или Nethouse, но нужно учитывать ограничения по функционалу.
Заключение
В Беларуси важно выбирать решения, адаптированные под местный рынок: с поддержкой BYN, ЕРИП, доменов .by и русскоязычной поддержкой.
Из всех рассмотренных платформ 🌱kvitly выделяется как современное и локальное решение для бизнеса в РБ: быстрое, простое и доступное. Это не просто конструктор сайтов, а полноценный инструмент для роста.
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Частые вопросы:
Какой конструктор сайтов работает с платежами в BYN?
🌱kvitly — поддержка bePaid, WebPay, E-POS, ЕРИП.
Какой самый простой способ создать сайт для ИП в Беларуси?
🌱kvitly: регистрация, шаблоны, оплата, CRM и поддержка — всё в одном месте.
Где можно создать сайт бесплатно?
🌱kvitly — создавайте сайт и подключайте свой домен на бесплатном тарифе.
Присоединяйтесь к сотням белорусских предпринимателей, которые уже развивают бизнес с 🌱kvitly.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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