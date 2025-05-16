В 2025 году сайт — это не просто визитка, а полноценный инструмент продаж, поддержки и маркетинга. Особенно в Беларуси, где всё больше ИП, микробизнесов и компаний переводят свою деятельность в онлайн. Если вы планируете запустить онлайн-магазин, сайт для услуг или каталог товаров — вам не обойтись без надёжного и простого конструктора сайтов.

Но какой сервис выбрать? Зарубежные платформы часто не поддерживают белорусские платёжные системы и не работают с доменами .by. Поэтому важно понимать, какие решения действительно подходят для рынка РБ.

Давайте сравним лучшие конструкторы сайтов, которые доступны в Беларуси, расскажем, как выбрать подходящий и покажем, почему 🌱kvitly — это не просто локальная альтернатива, а современный инструмент для роста вашего бизнеса.

Критерии выбора конструктора сайтов для белорусского бизнеса

1. Поддержка белорусских платежей

Для полноценной работы онлайн-магазина или приёма заказов на сайте важно подключить оплату, в Беларуси есть множество платежных систем с различными способами оплаты. Например вы можете принимать оплату через bePaid, WebPay, используя E-POS, карты или систему ЕРИП.

2. Размещение сайтов на серверах в Республике Беларусь.

Согласно законодательству, сайты всех белорусских бизнесов должны находиться на серверах, размещенных на территории Беларуси и все сайты должны быть зарегистрированы в БелГИЭ. Платежи возможно подключить только при условии регистрации сайта в БелГИЭ.

3. Работа с доменом .by и подключение SSL (https)

Белорусский бизнес часто использует домены .by или .бел, поэтому конструктор должен позволять легко регистрировать такие домены, настраивать из и подключать SSL-сертификаты для безопасности.

4. Интерфейс на русском языке

Важно, чтобы интерфейс сервиса, который вы используете для создания сайта и продвижения вашего бизнеса был понятным и не требовал изучения технической документации на английском или других языках.

5. Простота использования

Предпринимателям нужно быстро запустить сайт — без программистов и лишней сложности, с наименьшими финансовыми затратами.

6. Интеграции с чатом, CRM, маркетингом

Современные конструкторы предлагают больше, чем просто сайт: интеграции с чатами, email-рассылками, соцсетями и системами учёта заказов.

7. Локальная поддержка

Когда служба поддержки находится в вашей стране, она быстрее понимает суть проблемы и предлагает релевантные решения.

🌱kvitly: локальный конструктор сайтов с оплатой в BYN и AI-помощником

🌱kvitly – это не просто конструктор сайтов, ведь мало создать сайт, основная работа начинается после его запуска. 🌱kvitly – это целый набор инструментов с искусственным интеллектом который не просто создает сайт или магазин, но и помогает понять что делать дальше, как развивать бизнес и получать первый клиентов, где разместить информацию о бизнесе и что написать в социальных сетях или блоге, чтобы было интересно.

Что предлагает 🌱kvitly:

Простое создание сайтов, лендингов и магазинов

Оплата в BYN через bePaid, WebPay, E-POS

Быстрая регистрация доменов .by

Интеграции: чат, CRM, рассылки, каталог, AI-маркетинг

Для кого: предприниматели, ИП, стартапы, онлайн-магазины, офлайн-бизнесы с доставкой

Уникальные функции:

Интеллектуальный помощник по маркетингу

Локализация под РБ

Готовые шаблоны под белорусский рынок

Примеры:

Tilda

Что предлагает:

Мощный визуальный редактор

Готовые блоки и шаблоны

Подходит ли для Беларуси? Подходит. Вы можете подключить свой домен .by, белорусские платежные системы можно подключить, но могут быть сложности.

Wix

Что предлагает:

Большой выбор шаблонов

Глобальный рынок

Подходит ли для Беларуси? ❌ Практически нет. Нет белорусскеих серверов и белорусских платёжных систем.

Какой конструктор выбрать: рекомендации для предпринимателей

Для ИП с нуля

🌱kvitly — лучший старт для белорусского предпринимателя, здесь можно создать визитку или сайт для любых целей, подключить платежи и вести учет заказов, развивать бизнес.

Для онлайн-магазина с BY-оплатой

🌱kvitly — поддержка всех ключевых белорусских платёжных систем и возможность подключить каталог товаров.

Для дизайнеров и визуалов

Tilda — продвинутый визуальный редактор, если BY-оплаты не критичны.

Для микробизнеса с минимальным бюджетом

LPmotor или Nethouse, но нужно учитывать ограничения по функционалу.

Заключение

В Беларуси важно выбирать решения, адаптированные под местный рынок: с поддержкой BYN, ЕРИП, доменов .by и русскоязычной поддержкой.

Из всех рассмотренных платформ 🌱kvitly выделяется как современное и локальное решение для бизнеса в РБ: быстрое, простое и доступное. Это не просто конструктор сайтов, а полноценный инструмент для роста.

👉 Создайте сайт бесплатно на 🌱kvitly

Частые вопросы:

Какой конструктор сайтов работает с платежами в BYN?

🌱kvitly — поддержка bePaid, WebPay, E-POS, ЕРИП.

Какой самый простой способ создать сайт для ИП в Беларуси?

🌱kvitly: регистрация, шаблоны, оплата, CRM и поддержка — всё в одном месте.

Где можно создать сайт бесплатно?

🌱kvitly — создавайте сайт и подключайте свой домен на бесплатном тарифе.

Присоединяйтесь к сотням белорусских предпринимателей, которые уже развивают бизнес с 🌱kvitly.