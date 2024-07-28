Мы добавили Контакты!
Егор Курьянович для раздела Обновления
Это значит, что теперь в CRM-системе Старонки можно работать не только с Заказами, но и с людьми, которые делают эти заказы. Вы получаете полный контроль над вашей клиентской базой. Контакт — это тот человек, клиент или партнер, с которым вы работаете. Контакты создаются автоматически или из панели управления в разделе «Контакты».
Ключевое поле Контакта — это Электронная почта. Если в заказе вашего клиента было поле такого типа, то мы сразу же создадим Контакт и заполним в нем все данные, которые сможем. Также у Контакта может быть Имя, Телефон и Адрес.
Контакты можно легко помечать метками, чтобы потом их фильтровать и формировать нужные списки людей. Метки, конечно же, настраиваются, и вы можете добавить именно те теги, которые имеют смысл для вас.
Что можно делать с контактами?
Создавать, редактировать, удалять и экспортировать. Экспорт контактов строит CSV-файл, в котором есть вся информация о контакте, включая метки, чтобы вы могли отфильтровать его и сформировать нужную группу людей. Это отлично подойдет при работе со списками для имейл-рассылки: фильтруете, выгружаете контакты, импортируете в систему, где вы делаете рассылки – готово!
Что дальше?
Мы будем развивать возможности работы внутри CRM, чтобы у вас был гибкий инструмент для максимального удобства. Настраиваемые поля, импорт контактов, автоматизации для отправки писем, сегментация — все это можно делать уже сейчас, а станет еще легче.
А что с заказами?
Заказы тоже серьезно улучшились. Теперь можно редактировать доступные статусы заказов, а значит можно настроить воронку более подходящую для вашего процесса работы с заказами. Метки заказов стали цветными, и наконец-то можно добавлять свои метки!
Это важное обновление и наш большой шаг в сторону еще больших возможностей для автоматизации бизнес-процессов наших клиентов.
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
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