Это значит, что теперь в CRM-системе Старонки можно работать не только с Заказами, но и с людьми, которые делают эти заказы. Вы получаете полный контроль над вашей клиентской базой. Контакт — это тот человек, клиент или партнер, с которым вы работаете. Контакты создаются автоматически или из панели управления в разделе «Контакты».

Ключевое поле Контакта — это Электронная почта. Если в заказе вашего клиента было поле такого типа, то мы сразу же создадим Контакт и заполним в нем все данные, которые сможем. Также у Контакта может быть Имя, Телефон и Адрес.

Контакты можно легко помечать метками, чтобы потом их фильтровать и формировать нужные списки людей. Метки, конечно же, настраиваются, и вы можете добавить именно те теги, которые имеют смысл для вас.

Что можно делать с контактами?

Создавать, редактировать, удалять и экспортировать. Экспорт контактов строит CSV-файл, в котором есть вся информация о контакте, включая метки, чтобы вы могли отфильтровать его и сформировать нужную группу людей. Это отлично подойдет при работе со списками для имейл-рассылки: фильтруете, выгружаете контакты, импортируете в систему, где вы делаете рассылки – готово!

Что дальше?

Мы будем развивать возможности работы внутри CRM, чтобы у вас был гибкий инструмент для максимального удобства. Настраиваемые поля, импорт контактов, автоматизации для отправки писем, сегментация — все это можно делать уже сейчас, а станет еще легче.

А что с заказами?

Заказы тоже серьезно улучшились. Теперь можно редактировать доступные статусы заказов, а значит можно настроить воронку более подходящую для вашего процесса работы с заказами. Метки заказов стали цветными, и наконец-то можно добавлять свои метки!

Это важное обновление и наш большой шаг в сторону еще больших возможностей для автоматизации бизнес-процессов наших клиентов.