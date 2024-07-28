После большого обновления панели управления наступила очередь дизайн-редактора. Он стал светлее, свободнее, удобнее и ощутимо функциональнее. Мы полностью переработали навигацию и будем продолжать её улучшать, чтобы у вас уходило как можно меньше времени на работу с сайтом.

Что же изменилось?

Во-первых, мы добавили автосохранение. Это значит, что теперь точно ничего не потеряется, и все ваши изменения будут на месте. Работа в дизайн-редакторе стала еще проще — вы редактируете сайт, публикуете его и всё!

Во-вторых, вернулась возможность переключать страницы прямо внутри редактора. Если у вас многостраничный сайт, это экономит много времени на переключении страниц для редактирования.

В-третьих, стало проще работать с разделами: теперь их можно копировать, удалять и перемещать прямо в предпросмотре сайта, а добавлять новые блоки можно после любого раздела.

Что дальше?

Мы переработаем интерфейсы настроек меню и разделов, стилей и управление медиа-библиотекой, и самое интересное — мы начинаем работу над дизайнами разделов сайта. Не переключайтесь!

Это первое обновление в цепочке улучшений дизайн-редактора и в целом сайтов, сделанных на нашей платформе. Дальше — только лучше, красивее и удобнее.