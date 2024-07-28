Начинаем обновлять дизайн-редактор
Егор Курьянович для раздела Обновления
После большого обновления панели управления наступила очередь дизайн-редактора. Он стал светлее, свободнее, удобнее и ощутимо функциональнее. Мы полностью переработали навигацию и будем продолжать её улучшать, чтобы у вас уходило как можно меньше времени на работу с сайтом.
Что же изменилось?
Во-первых, мы добавили автосохранение. Это значит, что теперь точно ничего не потеряется, и все ваши изменения будут на месте. Работа в дизайн-редакторе стала еще проще — вы редактируете сайт, публикуете его и всё!
Во-вторых, вернулась возможность переключать страницы прямо внутри редактора. Если у вас многостраничный сайт, это экономит много времени на переключении страниц для редактирования.
В-третьих, стало проще работать с разделами: теперь их можно копировать, удалять и перемещать прямо в предпросмотре сайта, а добавлять новые блоки можно после любого раздела.
Что дальше?
Мы переработаем интерфейсы настроек меню и разделов, стилей и управление медиа-библиотекой, и самое интересное — мы начинаем работу над дизайнами разделов сайта. Не переключайтесь!
Это первое обновление в цепочке улучшений дизайн-редактора и в целом сайтов, сделанных на нашей платформе. Дальше — только лучше, красивее и удобнее.
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
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