Настройка рекламы в Google Ads: пошаговое руководство
Наталия Усова для раздела Академия
Google Ads приводит клиентов, которые уже ищут ваш товар. Но без правильной настройки бюджет уходит впустую. Разберём по шагам, как запустить кампанию, которая приносит заявки. Те же шаги подойдут и для Яндекс Директа.
Шаг 1. Цель и структура кампании
Определите цель: заявки, звонки или продажи. Создайте аккаунт, выберите тип кампании (поиск — для горячего спроса) и разбейте её на группы объявлений по темам товаров или услуг.
Шаг 2. Ключевые слова и минус-слова
Соберите запросы, по которым ищут ваш товар, сгруппируйте их по смыслу. Сразу добавьте минус-слова, чтобы не платить за нецелевые показы вроде «бесплатно» или «вакансии».
Шаг 3. Объявления и посадочные страницы
Напишите объявления, которые отвечают на запрос и содержат выгоду и призыв к действию. Ведите трафик на релевантную страницу — товара или услуги, а не на главную. Это повышает конверсию.
Шаг 4. Бюджет, ставки и аналитика
Задайте дневной бюджет и стратегию ставок, подключите отслеживание конверсий. После запуска отслеживайте, какие запросы приносят заявки, отключайте неэффективные и масштабируйте рабочие.
Частые вопросы
Какой бюджет нужен для старта?
Можно начать с небольшой дневной суммы, протестировать и постепенно увеличивать на том, что окупается.
Поиск или медийная сеть?
Для быстрых заявок начните с поисковых кампаний — там горячий спрос. Медийную сеть подключайте позже.
Когда пойдут заявки?
Обычно в первые дни после запуска и модерации объявлений.
Коротко о главном
Грамотная настройка рекламы — это структура, ключи, релевантные страницы и аналитика. Подготовить посадочную страницу под рекламу можно на 🌱kvitly.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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