Google Ads приводит клиентов, которые уже ищут ваш товар. Но без правильной настройки бюджет уходит впустую. Разберём по шагам, как запустить кампанию, которая приносит заявки. Те же шаги подойдут и для Яндекс Директа.

Шаг 1. Цель и структура кампании

Определите цель: заявки, звонки или продажи. Создайте аккаунт, выберите тип кампании (поиск — для горячего спроса) и разбейте её на группы объявлений по темам товаров или услуг.

Шаг 2. Ключевые слова и минус-слова

Соберите запросы, по которым ищут ваш товар, сгруппируйте их по смыслу. Сразу добавьте минус-слова, чтобы не платить за нецелевые показы вроде «бесплатно» или «вакансии».

Шаг 3. Объявления и посадочные страницы

Напишите объявления, которые отвечают на запрос и содержат выгоду и призыв к действию. Ведите трафик на релевантную страницу — товара или услуги, а не на главную. Это повышает конверсию.

Шаг 4. Бюджет, ставки и аналитика

Задайте дневной бюджет и стратегию ставок, подключите отслеживание конверсий. После запуска отслеживайте, какие запросы приносят заявки, отключайте неэффективные и масштабируйте рабочие.

Частые вопросы

Какой бюджет нужен для старта?

Можно начать с небольшой дневной суммы, протестировать и постепенно увеличивать на том, что окупается.

Поиск или медийная сеть?

Для быстрых заявок начните с поисковых кампаний — там горячий спрос. Медийную сеть подключайте позже.

Когда пойдут заявки?

Обычно в первые дни после запуска и модерации объявлений.

Коротко о главном

Грамотная настройка рекламы — это структура, ключи, релевантные страницы и аналитика. Подготовить посадочную страницу под рекламу можно на 🌱kvitly.