Интернет-магазин — это не только товары и кнопка «Купить». Правильные настройки делают покупку удобнее, а работу — проще. Собрали настройки, которые стоит проверить в своём магазине, с учётом российского рынка.

Способы оплаты

Чем больше удобных способов оплаты, тем меньше брошенных корзин. Подключите оплату картами (в том числе «Мир») и Систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду — она популярна у покупателей и снижает комиссию для бизнеса. Покажите итоговую сумму до оформления заказа, чтобы не было сюрпризов на финише.

Доставка

Настройте понятные варианты доставки: курьер, пункты выдачи и постаматы, почта. В России популярны СДЭК, Boxberry, Яндекс Доставка и Почта России. Укажите сроки и стоимость для каждого способа — прозрачная доставка повышает доверие и конверсию.

Карточки товаров

Качественные фото, понятные описания, характеристики и наличие влияют на решение о покупке. Добавьте варианты товара (размер, цвет), отзывы и блок «с этим покупают», чтобы увеличить средний чек.

Уведомления и автоматизация

Настройте уведомления о новых заказах в Telegram или на почту, чтобы не пропускать заявки. Автоматические письма клиенту о статусе заказа экономят время и повышают доверие. Для команды подключите отдельный чат, чтобы заявки не терялись.

Мобильная версия

Большая часть покупок в России совершается со смартфонов. Проверьте, что магазин удобно открывается на телефоне: крупные кнопки, простое оформление, быстрая загрузка. Неудобная мобильная версия напрямую снижает продажи.

Аналитика и SEO

Подключите Яндекс Метрику и Google Analytics, заполните мета-теги и человекопонятные адреса страниц. Так вы увидите, откуда приходят покупатели, какие товары популярны, и поднимете магазин в поиске.

Частые вопросы

С каких настроек начать?

С оплаты, доставки и уведомлений о заказах — без них магазин не сможет нормально продавать.

Что такое СБП и зачем её подключать?

Система быстрых платежей позволяет оплачивать по QR-коду с телефона. Комиссия для бизнеса ниже, чем по картам, а покупателям удобно — это снижает число брошенных корзин.

Нужна ли аналитика небольшому магазину?

Да. Даже базовая аналитика показывает, какие товары и каналы работают, а какие нет.

Коротко о главном

Грамотные настройки превращают сайт в удобный магазин, который продаёт. Все эти возможности — оплата, доставка, уведомления, аналитика — есть в конструкторе 🌱kvitly, их можно включить в пару кликов.