Многие из вас уже заметили, что мы полностью переделали сайт Старонки, но кроме этого мы запустили альфа-версию нашего нового сервиса и переехали на другой сервер, лучше старых двух. Но обо всем по порядку!

Новый сайт

Мы достаточно давно поняли, что сайт сильно устарел. Когда-то вся информация о нашем сервисе легко помещалась на одну страницу, но сейчас нам хочется рассказать и показать намного больше, именно поэтому мы полностью переделали сайт, а заодно сделали его более серьезным, без ярких цветов.

Разработка сайта началась ещё летом, но, как это обычно бывает, она очень сильно затянулась и забуксовала, поэтому мы решили выложить немного сырую версию. Даже в таком состоянии сайт намного лучше предыдущего, согласитесь. А мы в Старонке придерживаемся принципа «совершенствоваться и становиться лучше».

Кроме самого сайта, мы перенесли блог и базу знаний. Теперь они размещаются не на поддоменах, а являются частью сайта имеют удобный поиск и бесшовно вписываются в новый дизайн.

Новый сервер

Ещё одна сложная задача, которую мы решили в этом месяце — это переезд на новый сервер. Ресурсов предыдущего стало мало и мы столкнулись с некоторыми техническими ограничениями, которые не позволяли наращивать мощность оборудования так, как хотелось бы.

Сам переезд прошел гладко. Мы специально делали всё таким образом, чтобы даже если где-то останется кэш, сайты наших клиентов работали без перебоев. Для этого мы держали старый сервер в резерве ещё несколько дней после переезда.

Новый сервис

Ну вот мы и подошли к тому, для чего создавался новый дизайн сайта, для чего мы переезжали на более просторный сервер — запуск альфа-версии нового сервиса.

Прошел год после запуска Старонки и мы продолжаем развиваться в сторону платформы для бизнеса. Гутарка— это небольшой сервис, который позволяет повысить вовлеченность посетителей вашего сайта и получать больше заказов. Сейчас доступна альфа-версия сервиса и, честно говоря, пока там много шероховатостей, которые мы планируем исправить в ближайшие недели. Вы можете почитать подробнее об истории создания Гутарки в блоге на сайте сервиса.

Тем не менее, нашим основным продуктом остается Старонка. В ближайший месяц мы планируем провести рефакторинг и исправить множество мелких проблем, которые портят жизнь нам и нашим пользователям. А затем будем готовить большое обновление Старонки!