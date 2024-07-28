Расширения помогают добавить к вашему сайту огромное количество новых возможностей, даже если вы совершенно не разбираетесь в коде и не умеете программировать.

Чтобы процесс подключения расширений проходил как можно проще, наши технические специалисты разработали специальные интеграции. Благодаря этим интеграциям, расширения можно добавить путем простого заполнения полей в формах нужной информацией.

До недавнего времени, чтобы изменить какую-либо настройку в расширении, нужно было удалить его и добавить снова с нужными настройками. Когда настройки помещаются в одну строку, это не составляет особого труда, но в последнее время у нас появилось несколько расширений, в которых может содержаться большое количество текста, например Письмо клиенту. Согласитесь, не очень удобно переписывать весь текст, если допустил небольшую описку или нужно заменить ссылку на какой-то обучающий материал?

Именно поэтому мы улучшили работу с расширениями: полностью переделали интерфейс и добавили возможность редактирования любой информации.

Теперь вы можете добавить настройку в расширении.

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Если вам нужно создать насколько настроек, которые совсем незначительно отличаются, доступна функция копировать. Скопируйте и отредактируйте необходимую информацию.

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Чтобы отредактировать добавленную ранее или скопированную настройку, просто нажмите на нужную строку и исправьте информацию в полях формы.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/08/--------------2020-08-05---17.34.50.png)<p>

Настройка устарела или больше не нужна? Воспользуйтесь функцией удаления.

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