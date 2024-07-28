Новое расширение «Подтверждение домена Фейсбук»
Ангелина Нехай для раздела Обновления
При помощи нашего нового расширения вы можете заявить о правах владения своим доменом в Business Manager всего в несколько нажатий! Это позволит вам защитить домен от неправомерного использования, а также позволит подключить пиксель Facebook. Пиксель Facebook — это инструмент, который помогает собирать аналитику, а также отслеживать результативность рекламных кампаний.
Для подтверждения прав на сайт, достаточно перейти в раздел «Расширения», открыть вкладку «Подтверждение прав на сайт», найти нужное расширение и нажать напротив него на кнопку «Добавить».
<p align="center">![Пиксель Facebook](/blog/content/images/2021/07/1.png)<p>
После этого в открывшемся модальном окне вставить метатег, сохранить изменения и опубликовать сайт.
<p align="center">![подтверждение прав на сайт](/blog/content/images/2021/07/2.png)<p>
Более подробную инструкцию по работе с меню ищите в нашем справочном центре.
Если вы хотите видеть другие возможности или вам не хватает какого-то функционала, обязательно расскажите об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почтуhelp@kvitly.com
Ангелина Нехай
Специалист службы поддержки. Любитель зеленого чая и белого шоколада. Лесной обитатель и просто хороший человек.
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