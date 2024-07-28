При помощи нашего нового расширения вы можете заявить о правах владения своим доменом в Business Manager всего в несколько нажатий! Это позволит вам защитить домен от неправомерного использования, а также позволит подключить пиксель Facebook. Пиксель Facebook — это инструмент, который помогает собирать аналитику, а также отслеживать результативность рекламных кампаний.

Для подтверждения прав на сайт, достаточно перейти в раздел «Расширения», открыть вкладку «Подтверждение прав на сайт», найти нужное расширение и нажать напротив него на кнопку «Добавить».

<p align="center">![Пиксель Facebook](/blog/content/images/2021/07/1.png)<p>

После этого в открывшемся модальном окне вставить метатег, сохранить изменения и опубликовать сайт.

<p align="center">![подтверждение прав на сайт](/blog/content/images/2021/07/2.png)<p>

Более подробную инструкцию по работе с меню ищите в нашем справочном центре.

Если вы хотите видеть другие возможности или вам не хватает какого-то функционала, обязательно расскажите об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почтуhelp@kvitly.com