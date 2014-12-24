Новый AI-инструмент от 🌱kvitly Генерация текстов для рекламы в поисковых системах
Инна Руденкова для раздела Обновления
🔥 Еще один новый инструмент для продвижения вашего бизнеса! 🔥
Теперь создание эффективных рекламных объявлений для Google Ads и Яндекс.Директ стало ещё проще с новым инструментом генерации текстов от 🌱kvitly! 🚀
Что это значит для вас? С помощью нашего ИИ вы сможете быстро создавать тексты для поисковых объявлений, которые привлекают внимание и точно соответствуют вашей цели. Введите информацию о вашей кампании, выберите нужную платформу, и наш инструмент сгенерирует три уникальные идеи объявлений, оптимизированные для вашей аудитории.
✨ Как это работает?
- Выбор платформы: Google Ads или Яндекс.Директ — выбирайте, где запускать рекламу.
- Определение целей: ИИ предложит три варианта целей кампании, основываясь на данных о вашем бизнесе.
- Создание текста: получите пять уникальных вариантов заголовков и текстов, которые можно использовать сразу.
Почему это важно? Платная реклама — это один из самых действенных способов привлечь новых клиентов. С нашим ИИ-инструментом вы не только создадите эффективные объявления за считанные минуты, но и будете уверены, что ваши тексты цепляют и соответствуют поисковым запросам.
Начните использовать новый инструмент 🌱kvitly и создавайте рекламу, которая работает! 📝💥
Инна Руденкова
Специалист по продвижению и рекламе. Любит попугаев и котов.
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