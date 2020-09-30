Мы рады представить вам наш новый инструмент с Искусственным Интеллектом для продвижения бизнеса — Размещение в каталогах.

Теперь с помощью ИИ вы сможете не просто разместить ваш бизнес в популярных каталогах, но и подобрать те, которые лучше всего подходят именно вам. 🎉

Что это такое?

Наш инструмент использует возможности ИИ, чтобы предложить список подходящих каталогов именно для вашего бизнеса. Вы больше не тратите время на поиск и анализ — 🌱kvitly сделает это за вас! Мы собрали обширную базу каталогов для русскоязычных и англоязычных рынков, а ИИ на основе данных о вашем бизнесе порекомендует, где лучше всего разместиться.

Как это работает?

Подбор каталогов:

Наш ИИ анализирует характеристики вашего бизнеса и предлагает три подходящих каталога. Он оценивает, какие каталоги лучше всего помогут вам привлечь клиентов, исходя из аудитории и направленности каждого ресурса. Теперь вам не нужно гадать, где разместить компанию — просто выберите один из предложенных вариантов!

Генерация контента:

После выбора каталога ИИ автоматически сгенерирует для вас три типа контента для размещения: Краткое описание — несколько предложений, чтобы сразу привлечь внимание клиентов. Полное описание — более детализированный текст, который раскрывает вашу уникальность. Ключевые слова — чтобы ваш бизнес был легко найден в поиске.

Редактирование и доработка:

Хотите настроить текст под свой стиль? Без проблем! Вы всегда можете отредактировать предложенные варианты или перегенерировать их заново для лучшего результата.

Работа с каталогом:

После того как описание готово, вы можете легко перейти по ссылке, которую предложит наш инструмент, и начать размещать свой бизнес в выбранном каталоге.

Почему это так важно?

Размещение в каталогах — это один из наиболее эффективных способов расширить ваше присутствие в интернете и привлечь новых клиентов. Но, что ещё важнее, наш ИИ подбирает именно те каталоги, которые максимально соответствуют вашему бизнесу. Вы получаете точные рекомендации и качественные тексты, которые сразу привлекут внимание потенциальных клиентов.

Бонус: Отзывы клиентов

Мы также подумали о том, как помочь вам усилить доверие со стороны новых клиентов. С нашим инструментом вы можете быстро сгенерировать отзыв клиента — идеальный для размещения в каталогах или на сайте, чтобы подчеркнуть успехи вашего бизнеса.