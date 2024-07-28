Последние 4 месяца мы выпускаем по одному обновлению в неделю и в преддверии нашего трехлетия решили немного обновить интерфейс просмотра последних обновлений. Он был добавлен ещё на этапе альфа-тестирования и на текущий момент уже выглядел устаревшим.

Кроме этого, в новый интерфейс были добавлены новости об обновлениях других наших сервисов. А в будущем мы планируем проинтегрировать раздел новостей и базу знаний, чтобы у пользователей была возможность находить ответы на возникшие вопросы не выходя из панели управления.