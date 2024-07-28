Создание сайта — это самый первый шаг в продвижении вашего бизнеса в интернете. Теперь вы должны постоянно его обновлять, поддерживая актуальной информацию, а также заниматься его продвижением. У нас в академии есть статья о продвижении сайтов, в которой подробно описано как это работает. Процесс довольно сложный, поэтому мы всегда хотели его упростить, чтобы у наших клиентов не было необходимости разбираться во всех тонкостях. Мы рады сообщить вам о запуске раздела «Продвижение», где собрали несколько простых сервисов для настройки рекламных кампаний.

Изначально мы планировали создать собственный сервис для продвижения, но со временем идея трансформировалась в создание маркетплейса, по аналогии с нашим разделом «Расширения».

Во-первых, в новом разделе мы будем размещать сторонние сервисы для продвижения. Сейчас там есть: ВебЭффектор, Аори, Руукии, СеоПульт, еЛама. Некоторые из этих сервисов мы используем сами, а некоторые нам пока не доводилось использовать, но про них мы слышали много хорошего. Список будет постоянно пополняться новыми интересными продуктами.

Во-вторых, это плотно интегрированные сервисы, такие как СмартСаб, про который недавно рассказывал Денис Лазаренков в своей публикации о продвижении в интернете. Такие сервисы будут получать дополнительные данные о вашем сайте, благодаря чему смогут намного эффективнее продвигать сайты сделанные на Старонке.

В-третьих, мы планируем добавлять свои собственные решения, которые будут максимально плотно интегрированы с сайтом. Более того, у нас уже есть несколько идей, которые мы хотели бы попробовать реализовать.

Таким образом, мы планируем сделать удобное место, где будут собраны различные сервисы и решения, которые будут помогать нашим клиентам продвигать их сайты. И как всегда, мы открыты к предложениям!