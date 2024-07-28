Расширения помогают добавить к вашему сайту огромное количество новых возможностей, даже если вы совершенно не разбираетесь в коде и не умеете программировать.

За время разработки конструктора, мы подготовили внушительное количество интеграций со сторонними сервисами различного назначения: от кнопок социальных сетей, до почтовых рассылок. В данный момент можно подключить около 60 расширений. Разумеется вам могут понадобиться не все сервисы, но все они в той или иной степени помогают развиваться и расти вашему бизнесу. Сервисов много и в таком разнообразии легко запутаться и пропустить нужное расширение.

Чтобы вам было проще ориентироваться, мы разделили все расширения на разные категории. Теперь отыскать нужный сервис получится гораздо быстрее!

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Достаточно нажать на интересующую категорию и ознакомиться со списком всех относящихся к ней интеграций.

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Тот, кто точно знает, что ему нужно, есть строка поиска. Откройте список всех расширений и введите в поисковое поле свой запрос.

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А во вкладке Активные расширения вы можете увидеть все дополнительные сервисы, которые уже добавлены на сайт. Это очень удобно, попробуйте!

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Хочется отметить, что для каждого расширения написана подробная инструкция. Чтобы с ней ознакомиться, нажмите на кнопку «Инструкция по установке». А левее вы найдете кнопку для перехода на официальный сайт сервиса, где можно узнать все подробности о сервисе и ознакомиться с тарифными планами, если он платный.

Мы будем рады получить обратную связь об обновлении. Если вы хотите другие полезные возможности или вам не хватает функционала, то обязательно расскажите об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com.