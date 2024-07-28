Новые подходы к определению целевой аудитории

Начиная работать с целевой аудиторией, важно понимать ее потребности. Разумеется, когда они возникают, то на них влияют не только пол, возраст, уровень достатка и другие показатели. Стоит отметить, в последние годы ритм жизни людей заметно ускорился, особенно это касается крупных городов, в свою очередь коммуникация выстраивается сложнее. Человек сосредоточен на множестве задач, ему надо сделать выбор из большого разнообразия вариантов. Совершая его, он руководствуется условиями в которых находится и своими представлениями о будущем. Он смотрит уже не только на целесообразность приобретения, но и на эмоции связанные с товаром.

Поэтому так важно при анализе данных поступающих из опросов и отзывов, руководствоваться не только ответами на вопросы: Зачем клиенту продукт? Как он решает его боль? Какие плюсы и минусы он в нем находит? Задайте себе еще и вопросы: Что даст человеку товар? Какие эмоции он испытает, купив его? В какой ситуации его захотят приобрести или уже приобрели? Изменит ли продукт жизнь человека? Как он это может сделать?

<p align="center">![целевая аудитория текста](/blog/content/images/2020/10/business-meeting-with-large-team.jpg)<p>

Чего хочет потребитель?

Главным образом он хочет развиваться, получать выгоду и становиться лучше. Именно поэтому простое, формальное объединение целевой аудитории в рамки «женщины от 30 до 45 лет, со среднем уровнем достатка» не эффективно. Наглядно объясним почему. Настраивая рекламную компанию на приведенную аудиторию, вы покажите клиентам самих себя. Они узнают себя в ярких призывах, но что дальше? Да, они могут купить продукт, однако у них не будет четкого понимания зачем им это нужно.

Крайне важно рассматривать потенциального клиента в динамике и в развитии. Смотрите на него как на человека, покупающего продукт не просто так, а выбирающего его чтобы стать лучше.

<p align="center">![целевая аудитория примеры](/blog/content/images/2020/10/people-work-together-on-laptop.jpg)<p>

Самое простое — языковые уроки, курсы по повышению квалификации и различные развивающие вебинары. Организаторы таких мероприятий отлично понимают свою целевую аудиторию, но важно понимать и зачем они туда идут — ради новых знаний и усовершенствования навыков. Обозначив, что курс проводится для домохозяек и мам в декрете, то им вряд ли заинтересуются. Изменив посыл на раскрытие себя с новой стороны, вы увеличите спрос на продукт. Ведь многие хотели бы получить знания о том, как развить себя сидя дома. Возможно, даже начать свой бизнес с помощью приобретенных навыков.

Другой пример. Производители хороших автомобилей, как правило, продают скорость, драйв, качество и надежность. Их покупают люди с достатком выше среднего, менеджеры и офисные работники. Кроме того, на покупку машины есть возможность оформить кредит. Все из-за того, что люди хотят почувствовать скорость и получить качество, они готовы за это платить. Стоит отметить, крупные компании выстраивая свое позиционирование на рынке и запуская рекламу ориентируются не на мужчин среднего достатка. Они думают о ситуациях, чувствах и эмоциях, которые получит обладатель автомобиля.

<p align="center">![анализ целевой аудитории](/blog/content/images/2020/10/man-driving-in-car-interior.jpg)<p>

Заключение

Не стоит указывать клиенту на его текущее место, покажите пути развития. Выстраивайте тактику продвижения не с позиции «Это для таких как вы», а выберите позицию «Это вам для того, чтобы стать лучше и получить то, чего вы хотите». Отказаться от понятия «целевая аудитория» трудно, ведь объединять людей по группам со схожими критериями удобно. Сейчас куда важнее дополнять его другими параметрами. Порадовать не только продукт, но и эмоции которые получит человек. Не только услуги, но и изменения, которые произойдут в жизни клиента.