Каждый сайт состоит из специальных разделов, а каждый раздел выполняет определенные функции: рассказывает о компании, показывает отзывы клиентов или форму обратной связи. Иногда подобрать нужный раздел бывает непросто. Не понятно как изменить раздел таким образом, чтобы он подходил под определенные нужды.

Если немного пофантазировать, практически любой раздел можно изменить при помощи настроек до неузнаваемости, но часто сложно понять что же именно вам хочется увидеть в итоге. Одним из самых частых вопросов у наших клиентов был: «Когда появятся разделы с пометкой скоро?». Такой пометкой были отмечены категории разделов, которые находились в разработке. Мы очень старались закончить работу над ними как можно быстрее. С огромным удовольствием хотим сообщить вам, что мы добавили новые категории и даже больше, чем планировалось.

Вместе с новыми категориями, добавились и новые дизайны разделов. Теперь изображения выглядят гармоничнее, можно выбрать разделы только с фотографиями или только с текстом и многое другое.

Чтобы выбрать новый раздел для сайта, нажмите «Новый раздел»

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/09/3.png)<p>

Чтобы открыть настройки раздела для загрузки изображений или изменения других настроек, достаточно нажать на шестеренку в правом верхнем углу.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/09/4.png)<p>

Если вы хотите оставить отзыв о новых разделах или порекомендовать нам варианты, которых у нас еще нет, если вы хотите другие полезные возможности или вам не хватает функционала, обязательно пишите нам. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com.