Новые шаблоны раздела «Часто задаваемые вопросы»
Егор Курьянович для раздела Обновления
В последние несколько месяцев мы внесли множество улучшений в расширения и сделали нашу платформу очень гибкой для автоматизации бизнеса. Но пришло время вернуться к основному функционалу — редактору сайтов. Прямо сейчас у нас в работе сразу несколько больших улучшений для редактора, первый из которых уже находится в свободном доступе
Мы решили начать с простого, но давно ожидаемого: новых блоков из раздела «Часто задаваемые вопросы». Формат ЧаВо обычно подразумевает большое количество текста, поэтому такие разделы принято оформлять в виде аккордеона — списка из раскрывающихся по одному блоков.
Кроме очевидной возможности добавлять и удалять новые вопросы, мы также реализовали возможность изменять размер блока с аккордеоном. Чтобы в случае небольшого количества текста, можно было его красиво сгруппировать.
В самом ближайшем будущем появятся и другие новые блоки, которые вы сможете использовать для улучшения ваших сайтов. Следите за новостями!
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
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