В последние несколько месяцев мы внесли множество улучшений в расширения и сделали нашу платформу очень гибкой для автоматизации бизнеса. Но пришло время вернуться к основному функционалу — редактору сайтов. Прямо сейчас у нас в работе сразу несколько больших улучшений для редактора, первый из которых уже находится в свободном доступе

Мы решили начать с простого, но давно ожидаемого: новых блоков из раздела «Часто задаваемые вопросы». Формат ЧаВо обычно подразумевает большое количество текста, поэтому такие разделы принято оформлять в виде аккордеона — списка из раскрывающихся по одному блоков.

Кроме очевидной возможности добавлять и удалять новые вопросы, мы также реализовали возможность изменять размер блока с аккордеоном. Чтобы в случае небольшого количества текста, можно было его красиво сгруппировать.

В самом ближайшем будущем появятся и другие новые блоки, которые вы сможете использовать для улучшения ваших сайтов. Следите за новостями!