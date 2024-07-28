SEO-настройки помогают оптимизировать сайт для поисковиков. Такие настройки влияют на индексацию, а также на то, как будет отображаться сайт в поисковой выдаче. В специальном разделе SEO-настройки вы можете добавить фотографии для социальных сетей, фавикон для сайта, задать ключевые слова и написать текст сниппета.

Рады сообщить вам, что мы расширили возможности раздела «Информация». Теперь он называется «SEO-настройки» и в нем можно заполнять и редактировать информацию для всех страниц вашего сайта.

Изначально раздел проектировался таким образом, что заполнить SEO-данные можно было только для главной страницы. Этого было вполне достаточно клиентам, создающим одностраничные сайты, но тем, кто создавал многостраничные хотелось большего. Поэтому мы расширили настройки и теперь добавить фотографию для социальных сетей, прописать ключевые слова и заголовок можно для каждой отдельной страницы.

В разделе «SEO-настройки» с левой стороны появились вкладки со страницами. В пункте «Настройки сайта» задаются общие параметры для всего сайта, а ниже для каждой отдельной страницы.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/09/1-1.png)<p>

Сама панель управления практически не изменилась, добавились лишь подсказки и рекомендации к загружаемым изображениям, благодаря чему разобраться с настройками стало еще легче.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/09/5.png)<p>

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