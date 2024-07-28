Новые возможности конструктора форм
Егор Курьянович для раздела Обновления
Все чаще и чаще к нам обращаются люди для более плотной интеграции их бизнеса. Именно поэтому мы решили сосредоточится на конструкторе форм и добавили на этой неделе несколько новых функций. Сразу хотелось бы оговориться, что новых типов полей в формах мы не добавляли, а доработали формат взаимодействия с уже существующими.
Во-первых, добавили несколько новых вариантов валидации полей: цифровое, имя, телефон, адрес сайта и цена. Если с большинством всё понятно, то поле цена работает интересным образом: если пользователь его заполняет, значение будет перебивать стоимость заказа если она добавлена в настройках формы, что позволит получать оплату не только фиксированной суммы, но и произвольной.
Во-вторых, мы доработали поле с текстовой подсказкой, чтобы можно было добавлять к нему ссылку, например для условий обработки заказов или оферты, что позволит более удобно объяснять людям условия работы.
У нас есть ещё несколько идей по улучшению работы с заказами, которые мы планируем добавить в следующих обновлениях. Ну и как всегда, если у вас тоже есть идеи, то смело пишите нам на почту или в онлайн-чат!
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
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