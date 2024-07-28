Самым первым шагом при создании нового сайта, является выбор шаблона. У нас уже есть несколько десятков готовых вариантов, которые помогут вам определиться с дизайном и упростить процесс выбора разделов, из которых должен состоять сайт. Очень часто, не имея опыта, сложно понять какой результат вы хотите видеть.

Наши клиенты активно присылали в поддержку свои предложения и пожелания.

Мы все их учли и доработали интерфейс создания сайта:

Добавили навигационную панель, чтобы было понятно сколько шагов осталось до заветной цели.

Добавили возможность предварительного просмотра шаблонов. Теперь каждый из них открывается в отдельной вкладке браузера, благодаря чему стало проще понять как сайт будет выглядеть на компьютере или мобильном устройстве.

Добавили кнопки «Выбрать шаблон» и «Прикрепить сайт» для тех, кто стал счастливым обладателем промокода.

Для просмотра шаблона нажмите на надпись «Посмотреть», а чтобы выбрать понравившийся вариант, достаточно нажать на кнопку «Выбрать шаблон». Воспользуйтесь поисковой строкой, если знаете на какую тематику сайт хотите создать, а если нужного варианта не нашлось, смело берите любой, ведь каждый шаблон можно изменить до неузнаваемости при помощи настроек.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/09/--------------2020-09-30---3.49.08---.png)<p>

Определились с шаблоном? Следующий шаг — название для сайта. Обратите внимание, что название всегда можно отредактировать, поэтому не стоит расстраиваться, если с первого раза не получается придумать что-то хорошее.

Осталось отредактировать выбранный шаблон и запустить сайт. Нажмите на кнопку «Перейти в редактор», чтобы приступить к самому интересному.

Если вы вдруг передумали, всегда можно нажать на кнопку «Сменить шаблон» и вернуться в библиотеку с шаблонами.

<p align="center">![alt](/blog/content/images/2020/09/--------------2020-09-30---3.54.09---.png)<p>

Если вы хотите видеть другие возможности или вам не хватает функционала, обязательно расскажите об этом в письме. Все пожелания и предложения принимаем на почту help@kvitly.com