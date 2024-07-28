Наши клиенты часто просят добавить возможность копировать формы заказов и мы это сделали!

Бывают ситуации, когда на сайте размещается много разных товаров или услуг и для каждой из них требуется отдельная форма. При этом есть необходимость сохранить какие-то общие настройки формы, например письмо для рассылки, оповещения или платежный шлюз. Чтобы не создавать несколько форм с одинаковыми настройками, мы добавили возможность скопировать уже готовую форму. Теперь в интерфейсе есть кнопка «Копировать».

Чтобы ознакомиться с новой функцией, перейдите в настройки сайта, в раздел «Формы заказов». Нажмите на треугольную стрелку напротив поля «Редактировать» и выберите нужное действие из списка.

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После копирования, внизу появится новая форма с пометкой «Копия». Ее можно отредактировать, например добавить поля и настройки или изменить название, а если она не нужна, просто удалите.

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Кроме функции копирования, мы улучшили интерфейс отображения форм. Теперь вы можете выбрать вариант отобразить формы со всеми полями, либо свернуть их до более компактного вида. В правом верхнем углу для переключения есть кнопки «Развернуть» и «Свернуть».

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Подробную инструкцию по редактированию и настройке форм обратной связи, вы можете найти в нашем «Справочном центре». Там же вы найдете пошаговую инструкцию о том, как подключить оповещения о заказах.

В будущем мы планируем добавить возможность редактировать информацию в расширениях. Особенно актуальна такая настройка для расширения «Письмо клиенту».

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