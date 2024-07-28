Доменное имя — как визитная карточка с номером телефона, только не для человека, а для сайта. Выбор адреса напрямую влияет на работу нового сайта, ведь от этого зависит насколько легко пользователи запомнят название и смогут его найти. А еще без этой маленькой детали сайт не сможет появиться в Яндекс и Google. Купить и настроить свой адрес можно всего за несколько минут. Доменное имя приобретается на одном из сайтов регистраторов: hb.by, hoster.by или active.by.

Мы обновили раздел «Адрес сайта», добавили больше информации о настройке и упростили процесс добавления и удаления адресов.

<p align="center">![домен](/blog/content/images/2021/04/1-2.png)<p>

Чтобы подключить свой домен, нажмите на кнопку «Добавить адрес» и выберите в появившемся модальном окне пункт «Использование существующего адреса».

<p align="center">![адрес сайта](/blog/content/images/2021/04/2-2.png)<p>

<p align="center">![доменное имя](/blog/content/images/2021/04/3.png)<p>

Введите в поле адрес вашего сайта и нажмите на кнопку «Добавить». Адрес появится в списке «Свои адреса». Чтобы управлять добавленным адресом, нажмите на него, в правой части экрана отобразится вся необходимая информация.

К одному сайту можно подключить сколько угодно доменов. В таком случае один из них будет являться основным, а со всех остальных будет происходить автоматическое перенаправление на основной домен.

Чтобы сделать определенный домен основным, просто нажмите на него и в настройках нажмите на кнопку «Сделать основным».

Раньше, чтобы открепить адрес от сайта, приходилось писать в поддержку, теперь вы можете сделать это самостоятельно, для этого просто нажмите на кнопку «Удалить адрес».

<p align="center">![dns записи](/blog/content/images/2021/04/6.png)<p>

Если вы хотите видеть другие возможности или вам не хватает какого-то функционала, обязательно расскажите об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com