Когда только начинали работать над новыми продуктами, мы брали существую панель управления Старонки и дорабатывали её под нужды каждого сервиса. Это позволяло нам быстро стартовать и проверять востребованность сервисов, но с другой стороны, требовало дополнительных усилий при вводе общих обновлений.

В этом году мы постепенно начали совмещать панели управления сервисами в одну. Кошык был сразу проинтегрирован, а для Гутарки мы дополнительно проводили работы по интеграции. Звучит достаточно скучно, но сегодняшнее обновление очень сильно ускорит для разработку новых сервисов.

Кроме этого важного изменения, мы также перешли на самый быстродействующий на данный момент сборщик для приложений. Это не только ускорит загрузку обновлений, но также ускорит загрузку и самой панели управления!