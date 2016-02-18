Как вы уже, наверное, знаете «СТАРОНКА» — это то место в байнете, где рождаются и живут самые счастливые одностраничные сайты. Но… оказалось, что при упоминании слова «одностраничный», большинство людей не совсем понимают что это. Я, в свою очередь, хочу немного развеять пелену таинственности, нависшую над этим термином.

Одностраничный — название говорит само за себя, это сайт, состоящий из одной страницы, который при этом имеет полноценную функциональность.

Лэндинги?

Некоторые склонны путать одностраничные сайты с модным сейчас понятием «лэндинг» (от английского «landing page», что в переводе на русский означает «страница посадки»). Лэндинги существуют лишь с одной целью — превращение посетителя в покупателя; одностраничный сайт, в свою очередь, может иметь большой набор функциональных возможностей, который ограничен лишь полетом фантазии его создателя.

Я не буду глубоко вдаваться в описание таких явных преимуществ одностраничных сайтов как:

минимально короткие сроки создания сайта;

простота создания;

невысокая стоимость создания;

лёгкость управления.

Просто знайте — они есть.

Расскажу лучше вот о чём:

Никто не любит когда «льют воду»

Как правило, у начинающей компании не так много материалов о себе, размещая эту информацию на сайте с большим количеством страниц (разделов), компания рискует сделать свой сайт немного «жидковатым». Выглядит это примерно так:

А вот тот же сайт на одной странице:

Выбирая формат одностраничного сайта для своей компании, вы облегчаете жизнь своим посетителям и клиентам, а используя наш сервис, вы облегчаете жизнь еще и себе.

На мой взгляд, у любой современной компании должен быть свой сайт, а каким его делать — решать вам.

И на прощание

Предлагаю все одностраничные сайты, созданные на нашей платформе, называть — Старонками :) Ну раз все согласны, тогда пока.

P.S: Сайтики, сайтики… собираем сайтики...