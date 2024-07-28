Как и обещали в нашем новогоднем обращении, мы работаем над улучшением оповещений о заказах. И первым направлением, которое мы хотели бы запустить, является самый доступный и распространенный тип оповещений — SMS-сообщения.

Мы долго думали стоит ли встраивать их прямо в платформу и пришли к выводу, что наша основная задача развитие сервиса в целом, а не монополизация его частей. Именно поэтому мы не только решили предоставить возможность выбирать SMS-провайдера, но и в будущем планируем добавить дополнительных провайдеров даже для почтовых оповещений.

Для примера, я покажу как легко настроить SMS-оповещения с помощью RocketSMS. Для этого нужно зарегистрироваться на их сайте и получить первые 20 сообщений бесплатно. Затем перейти в раздел расширений в Старонке и найти соответствующее расширение.

Добавьте расширение и укажите ваш логин (обычно это УНП) и пароль, который вы получили при регистрации. Обратите внимание на настройку транслитерации сообщений, она позволяет экономить на смс, переводя текст в ASCII символы. В таком случае, в одну смс помещается до 140 символов, а при использовании кириллицы только 70!

Кроме очевидных преимуществ транслитерации, существуют и проблемы. Например, если пользователь укажет свой кириллический домен, то он тоже превратится в латиницу. Поэтому, в подобных ситуациях, мы рекомендуем смотреть оригинальный текст в разделе заказов.

Мы планируем добавлять и другие типы оповещений, если вам не хватает определенного сервиса, смело пишите на hello@staronka.by!