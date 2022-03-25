Оповещения о заказах в мессенджер Telegram
Егор Курьянович для раздела Обновления
В наш век мессенджеров, люди все больше и больше времени проводят в любимых чатах. Именно поэтому получение заказов в мессенджеры является одним из самых популярных просьб от наших клиентов. Оповещения в Телеграм приходят быстрее чем почта, а также ничего не стоят, в отличии от SMS.
Сам процесс подключения очень простой, вам нужно найти нужное расширение в специальном разделе в панели управления.
Затем найти нашего бота @MenavitaBot в телеграме и отправить ему сообщение /start
Полученный идентификатор нужно указать в настройках расширения. И всё! Кстати, вы можете указывать несколько идентификаторов, чтобы отправлять оповещения разным людям.
Очень простой, быстрый и удобный способ получения оповещений о заказах. Рекомендуем!
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
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