В наш век мессенджеров, люди все больше и больше времени проводят в любимых чатах. Именно поэтому получение заказов в мессенджеры является одним из самых популярных просьб от наших клиентов. Оповещения в Телеграм приходят быстрее чем почта, а также ничего не стоят, в отличии от SMS.

Сам процесс подключения очень простой, вам нужно найти нужное расширение в специальном разделе в панели управления.

Затем найти нашего бота @MenavitaBot в телеграме и отправить ему сообщение /start

Полученный идентификатор нужно указать в настройках расширения. И всё! Кстати, вы можете указывать несколько идентификаторов, чтобы отправлять оповещения разным людям.

Очень простой, быстрый и удобный способ получения оповещений о заказах. Рекомендуем!