На данный момент у нас доступно более 10 различных расширений для оповещений о получении и оплате заказов через ваш сайт или магазин: почта, смс, мессенджеры, веб-хуки и даже сервисы-посредники для интеграций с ещё 1000+ сервисов. Но сегодня мне хотелось бы рассказать о расширении, которое мы очень давно хотели сделать — оповещение в Google Таблицы.

Мы постоянно пользуемся Google Drive для совместной работы над документами, таблицами и презентациями и знаем как это бывает удобно. В последнее время появилось большое количество сайтов с записью на ивенты и такое расширение оказалось наиболее востребованным.

Работает оно очень просто. В таблицу, в которой вы хотели бы хранить информацию о заказах, нужно добавить нашего пользователя: google-drive@menavita-1532526554023.iam.gserviceaccount.com. После чего найти в списке расширений вашего сайта или магазина соответствующее расширение и указать там идентификатор таблицы, который виден в docs.google.com/spreadsheets/d/идентификатор/edit Затем, как и для подключения любого другого оповещения, зайти в настройки формы из которой будут отправляться данные и включить оповещение в разделах добавления и оплаты заказа.

После отправки первого заказа, мы автоматически создадим лист с названием формы (чтобы вы могли отправлять данные сразу из нескольких форм), а также легенду с названием полей формы и добавим данные из заказа.

В случае оплаты заказа, мы также будем делать пометку в соответствующей колонке. Таким образом, вы сможете удобно управлять заказами или регистрациями на ваше мероприятие.

Попробуйте, это очень удобно! И если у вас будут пожелания по дополнительным интеграциям с сервисами Google, то обязательно пишите!