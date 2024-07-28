За последние несколько месяцев мы добавили множество платежных сервисов, чтобы клиенты могли оплатить заказ прямо на вашем сайте и параллельно разрабатываем расширения для оповещений о новых заказах. Все это мы делаем для того, чтобы вы могли легко сделать первые четыре шага на пути к закрытию сделки: рассказать о продукте, получить заказ, получить оповещение о заказе и получить оплату. Очевидно, что следующий этап -- получение оповещения об оплате.

Раньше, чтобы узнать об оплате заказа, менеджерам сайтов и магазинов нужно было заходить в специальный раздел и проверять помечен ли заказ оплаченным, или рассчитывать на оповещения от платежных сервисов. Но сегодня мы добавляем систему оповещений об оплате.

Это будет сообщение аналогичное письму о получении заказа, но теперь вы будете точно знать, что этот заказ можно выполнять не дожидаясь выписки о платеже. В письме будет указан как сам заказ, так и платежная система, через которую он был оплачен.

Кроме писем, для оповещений об оплате заработают те же интеграции, что и для оповещений о заказе: SMS, Телеграм, Zapier и всемогущие вебхуки, используя которые вы не только можете встроить оповещение в свой рабочий процесс, но и реализовать интересные решения по автоматизации бизнеса: автоматическую отправку писем оплатившим клиентам или обновление карточки заказа в CRM-системе.

Нам очень нравится как простой конструктор сайтов постепенно превращается в систему автоматизации бизнеса. Поэтому, если у вас есть интересные идеи или желание реализовать какую-то часть автоматизации бизнеса, смело пишите нам!