Часто наши клиенты интересуются, как же автоматизировать процесс отправки писем клиентам, которые сделали или оплатили заказ. Ведь однообразные ответы каждому человеку отнимают очень много времени.

У нас уже есть интеграции со множеством платежных сервисов, при помощи которых вы можете получать платежи онлайн прямо с сайта. Достаточно только заключить договор с выбранным сервисом, подключить расширение в панели управления и все, можно работать.

Также есть возможность настроить отправку писем клиентам через специальные расширения. Но часто при настройке таких расширений возникает множество трудностей и вопросов. Поэтому мы решили упросить этот процесс и добавить собственное решение.

Рады представить вам новое расширение, которое позволяет создать простое текстовое письмо и отправить его клиенту после получения заказа или после его оплаты.

Теперь вы можете создать простой шаблон письма, а затем выбрать при каком событии оно будет отправлено вашему клиенту. В данный момент есть два события: получение заказа и получение оплаты.

В будущем мы планируем расширить настройки и предоставить возможность добавлять собственные события для отправки писем, а также добавить расширенный редактор шаблонов.

Ограничение по доставке.

Из-за правил по борьбе со спамом в интернете, каждый домен для отправки писем должен быть верно настроен и подтвержден. Это долгий и сложный процесс. Поэтому все оповещения уходят с нашего домена.

Обратите внимание, что в настройках вы можете указать адрес вашей электронной почты и получать ответы от клиентов уже на свою почту.

Подробную инструкцию по настройке и подключению расширения вы можете найти по ссылке

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