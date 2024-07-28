Что нужно, чтобы сделать лендинг самому

Определим для чего нужен лендинг. Лендинг — это одностраничный сайт, который является визиткой и как правило продает только один товар, услугу или используется для рекламы одного мероприятия.

Задача лендинга — убедить клиента совершить покупку, оформить подписку, оставить телефон или почту, оформить заказ. Вся информация на странице подводит человека к заветной «Кнопке».

Одностраничный сайт создается специально под определенную аудиторию и продвигается с помощью рекламы. У нас вы сможете найти одни из лучших сервисов для продвижения сайта, которые мы собрали специально для вас в разделе «Продвижение».

Большие компании, имеющие свой сайт, создают лендинг для проведения мероприятий, акций, лекций или семинаров с конкретным предложением. Также он может помочь начинающим предпринимателям заявить о себе с помощью интересной услуги или грамотно созданного сайта-визитки.

Создавая свой одностраничный сайт, необходимо четко понимать кто ваш клиент, что вы можете ему дать, надо знать его психологию и уметь правильно подвести к действию. Мы расскажем вам о ключевых моментах при создании своего лендинга, чтобы помочь завоевать внимание потенциального клиента.

Иллюстрации

Иллюстрации и заголовок — первое, что видит пользователь, перейдя на страницу. Наша задача сделать сайт максимально эффективным и запоминающимся. Поэтому так важно сделать изображение не простым украшением страницы, оно должно вовлекать, вызывать желание нажать на кнопку.

Как говорилось выше, надо уметь выделять то, что вы можете дать клиенту. Попробуйте найти это и продемонстрировать визуально. Например, создавая мебельный магазин, покажите, что это не просто мебель, она создает уют в доме, ощущение тепла и комфорта.

Вызывайте эмоции. Крупные компании давно вовлекают своих покупателей положительными, яркими эмоциями. Они всеми способами показывают — купив наш продукт, ты будешь счастлив. Особенно ярко это можно проследить в рекламе напитков и мобильных операторов.

Где взять иллюстрации?

Лучше всего нанять хорошего фотографа, который снимет именно ваши товары с выгодного ракурса. Разумеется возможность нанять фотографа есть далеко не у всех, поэтому всегда можно прибегнуть к помощи интернета. Важно помнить, не все изображения разрешено использовать в коммерческих целях или для личного пользования с внесением последующих изменений. Это нарушает авторские права и может привести к серьезным проблемам.

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Заголовок

Без сомнения, заголовок является одним из ключевых инструментов для привлечения внимания клиента. От того, как вы его напишете, зависит станет ли он читать текст дальше или закроет вкладку.

Запомните, клиенту важно показать почему он должен купить товар, какая от него польза, указать на результат, который он получит от использования.

Например:

Наша мебель самая лучшая

Создайте уют с мебелью КаркасПлюс

Продемонстрируйте уникальность товара, опишите чем именно он отличается от схожих товаров на рынке. Не используйте слова: «самый», «лучший», «первый» и т.д. Они вызывают отторжение и недоверие у людей.

Не забывайте про конкретику. Знаете за сколько вы окажете услугу? Напишите об этом!

Например:

Замена окон в кратчайшие сроки

Установка окон за час

Используйте в заголовках глаголы, они придают динамику, к тому же побуждают к действию.

Будьте честными с клиентами. Проводя акции не пытайтесь увеличить скидку за счет словесных оборотов. Например, скидка до 50%. В таком случае лучше написать скидка 41%. Так вы не обманываете ожидания человека. Обычно люди не замечают слово ДО и надеются получить скидку 50%, а не получив желаемое уходит в негатив.

Создать цепляющий заголовок — это целое искусство. Больше полезных советов вы найдете в нашей статье: «Как создать запоминающийся заголовок»

Логотип

На начальном этапе развития логотип не играет большой роли. Он точно не повлияет на количество продаж или новых клиентов. Люди приходят для получения услуги или за конкретным товаром, они точно не придут к вам из-за красивого логотипа.

Но несмотря на это логотип, в некотором смысле, является лицом вашей компании, в дальнейшем по нему вас будут узнавать. Поэтому так важно уже сейчас задуматься над созданием первых набросков. Даже если при отсутствии дизайнерского образования и навыков вы можете создать свой логотип при помощи специальных сервисов по созданию логотипов.

Распространенные ошибки при создании лендинга

Создавая одностраничный сайт может показаться, что сделать его неудачно просто невозможно. Минимум информации, пара заголовков, яркие иллюстрации и кнопка для призыва к действию, вот и все. К сожалению, даже в простой работе существуют свои особенности и нюансы. Мы собрали для вас самые распространенные ошибки при оформлении главного экрана, а также типичные ошибки при создании лендингов. Вооружившись знаниями, у вас обязательно получится сделать отличный продающий лендинг!