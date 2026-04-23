Покупка и регистрация домена в России
Наталия Усова для раздела Академия
Что такое домен и зачем он нужен
Чтобы понять принцип работы доменов, представьте телефонную книгу: никто не запоминает номера наизусть — мы сохраняем их все под понятными именами. Домен работает точно так же. За каждым сайтом в интернете скрывается числовой IP-адрес, а домен — это его человекочитаемое «имя», которое легко запомнить и передать другим.
Каждому сайту в 🌱kvitly автоматически присваивается технический адрес. Он рабочий — по нему можно открыть сайт и поделиться ссылкой. Но выглядит такой адрес громоздко, плохо запоминается и не подходит для продвижения. Найти его можно в настройках сайта, в разделе «Настройки» -> «Домены»
Как выбрать подходящее доменное имя
Когда сайт готов, самое время придумать для него запоминающийся адрес. Вот несколько простых правил:
Отражайте суть. Домен должен ассоциироваться с вашим бизнесом — это может быть название компании, сфера деятельности или аббревиатура. Главное, чтобы по имени было понятно, чем вы занимаетесь.
Делайте имя короче. Чем меньше символов, тем проще адрес запомнить и набрать без ошибок. Длинные домены люди часто искажают при вводе.
Избегайте похожих букв. В латинице легко путаются c и k, v и w, i и l. Если домен будут набирать вручную — это создаст лишние проблемы.
Где проверить и купить домен в России
Прежде чем регистрировать имя, убедитесь, что оно свободно. Сделать это можно на сайтах российских регистраторов:
- reg.ru — один из крупнейших регистраторов в России
- nic.ru — официальный регистратор доменов .ru и .рф
- 2domains.ru — удобный поиск с подбором альтернатив
- beget.com — популярный хостинг с регистрацией доменов
Стоимость домена в зоне .ru начинается примерно от 150–200 рублей в год, .рф — в схожем диапазоне. Цены варьируются у разных регистраторов, при этом первый год нередко предлагается по акции.
Как настроить домен
После покупки домена нужно прикрепить его к вашему сайту. Для этого необходимо изменить NS-серверы (адреса серверов имён) на те, которые использует 🌱kvitly. Сделать это можно в личном кабинете регистратора в разделе управления доменом — или обратившись в их поддержку по телефону или email.
NS1: ns1.ru.kvitly.com
NS1: ns2.ru.kvitly.com
Как подключить домен к сайту на 🌱kvitly
После того как NS-серверы обновлены, добавьте домен в настройках сайта. Порядок действий:
- Перейдите в настройки сайта и откройте раздел «Домены»
- Нажмите зелёную кнопку «Добавить адрес»
- В появившемся меню выберите «У меня есть домен»
- Введите ваше доменное имя в пустое поле и сохраните
Обратите внимание: обновление DNS-записей может занять до 48 часов — это стандартное техническое ограничение. На практике изменения чаще всего вступают в силу в течение 2–3 часов. Когда всё будет готово, на вашу почту придёт подтверждающее письмо.
