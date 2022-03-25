Для начала разберемся зачем нужны отзывы на сайте? Представим ситуацию, вам нужно найти, например, мастера по ремонту холодильника. В интернете вы выбираете несколько сайтов, которые вам подходят по цене, и вы знаете, что там могут отремонтировать именно вашу модель холодильника. Но как сделать окончательный выбор, ведь нас волнуют качество работ, гарантии? Именно поэтому на сайтах есть разделы о компании, гарантиях, партнерах, сертификатах, отзывах клиентов и другой информацией, которая повышает лояльность потенциальных клиентов и мотивируют сделать заказ именно на этом сайте.

При создании своего сайта это нужно учитывать, поэтому обязательно добавляйте на сайт раздел с отзывами ваших клиентов. Ведь люди склонны верить другим людям, не только в реальной жизни, но и в интернете, особенно, когда они сомневаются.

Какие должны быть отзывы клиентов на сайте?

Реальные. Так как отзывы размещаются на сайте для того, чтобы повысить доверие посетителей вашего сайта к вашей компании, то логично, чтобы отзывы были настоящими. Обман сразу перечеркнет все ваши усилия, поэтому даже не думайте обманывать своих посетителей.

Так как отзывы размещаются на сайте для того, чтобы повысить доверие посетителей вашего сайта к вашей компании, то логично, чтобы отзывы были настоящими. Обман сразу перечеркнет все ваши усилия, поэтому даже не думайте обманывать своих посетителей. Авторитетные. Известные спортсмены, актеры, музыканты рекламируют товары компаний, так как их знают много людей и им доверяют больше, чем вашему соседу по подъезду. Поэтому, если у вас есть возможность добавить отзыв эксперта или авторитета, используйте эту возможность.

Известные спортсмены, актеры, музыканты рекламируют товары компаний, так как их знают много людей и им доверяют больше, чем вашему соседу по подъезду. Поэтому, если у вас есть возможность добавить отзыв эксперта или авторитета, используйте эту возможность. Персонализированные. Так сложилось, что сейчас уже сформировался стандарт отзыва клиента — фотография человека, имя и фамилия, текст отзыва и при возможности ссылка на источник отзыва.

Количество не самое главное. Не обязательно выкладывать на сайт все отзывы с 2005 года — для принятия решения достаточно небольшого количество настоящих отзывов.

Не обязательно выкладывать на сайт все отзывы с 2005 года — для принятия решения достаточно небольшого количество настоящих отзывов. Формат отзыва. В последнее время стало популярно делать видео-отзывы. Как правило, они еще больше повышает лояльность потенциальных клиентов, особенно, когда отзыв сделан, как «история успешной покупки».

Как проверить настоящие отзывы на сайте или нет?

К сожалению, часто приходится сталкиваться с тем, что отзывы на сайтах явно ненастоящие. Обычно, это бывает, когда бездумно используют готовый шаблон сайта или когда специально хотят сделать вид «надежной» компании, которой следует доверять.

Есть 2 простых способа проверить настоящий ли отзыв на сайте или нет.

Поиск по изображениям

Для этого воспользуемся стандартным поиском Google по изображениям — сделаем клик правой клавишей мышки по изображению человека, который оставил отзыв, и выберем в контекстном меню «Найти картинку (Google)». Проверим несколько сайтов.

Оказывается, что сервис по подбору исполнителей kabanchik.by на главной странице используют явно фейковые отзывы. Мария и Михаил никак не относятся к сервису. Вот это поворот! Доверие к сервису сразу снижается.

Давайте посмотрим, например, сайты по натяжным потолкам. Выбираем несколько сайтов с первой страницы. Например, проверим отзывы этого сайта

И что мы видим? Что как минимум несколько конкурентов в Минске использовали тот же шаблон и с теми же фотографиям отзывов.

Кстати, проверка по изображениям с сайта — это отличный способ узнать сколько сайтов, сделано на одном и том же шаблоне — веб-мастера не меняют не только отзывы, но и примеры работ, фотогалереи и другие изображения.

Поиск по тексту

При создании отзывов ленятся даже переписать текст — его просто воруют с других сайтов. Проверить это достаточно легко — просто копируем часть текста и вставляем в поиск. Например, другой сайт по натяжным потолкам. Выглядит красиво, но давайте проверим текст отзывов.

Кто-то явно украл тексты самих отзывов, и изображения людей тоже не настоящие. Можете самостоятельно проверить. Я бы засомневался здесь делать заказ.

Подведем итоги — обязательно добавляйте на сайт раздел с отзывами ваших клиентов, и никогда и не при каких обстоятельствах не воруйте чужие отзывы клиентов, потому что это легко проверяется.