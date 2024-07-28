Изменения в тарифах и возможность сэкономить
Егор Курьянович для раздела Новости
Друзья, мы запустили наш сервис летом прошлого года и за эти 9 месяцев смогли помочь десяткам людей создать себе сайт. За это время белорусский рубль «просел» почти на 40%, а наши контрагенты повышали цены на услуги уже трижды!
Пришло время поднять цены и на наши услуги. Изначально в бизнес-плане мы закладывали цену в 10$ за базовую функциональность и 20$ за премиум-тариф. Эту информацию мы никогда не скрывали и в обозримом будущем не планируем менять систему ценообразования, но периодически нам придется индексировать цены.
Мы не будем делать это задним числом или как-то скрывать этот факт. Мы бы хотели дать нашим клиентам возможность сэкономить и оплатить услуги по старым расценкам. При оплате на длительный период у нас есть скидки, таким образом вы сможете сэкономить дважды!
И так, с 1-го апреля стоимость размещения на тарифном плане «Персональный» составит 199 000 рублей в месяц, а на тарифном плане «Бизнес» — 399 000 в месяц. Таким образом, если вы оплатите на год по старым ценам, то сможете сэкономить от 500 000 до 1 000 000 рублей
Кстати, это также относится и к новым клиентам. Поэтому если вы давно хотели сделать себе сайт, то сейчас самое время!
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
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