Прием платежей на сайте через ЮKassa
Ангелина Нехай для раздела Обновления
Список платежных расширений Старонки пополнился – теперь наши клиенты из России, Казахстана и Беларуси могут подключить ЮKassa. Это расширение поддерживает прием оплаты по карте и через ЮMoney.
Мы подготовили и реализовали интеграцию с ЮKassa на Старонке. ЮKassa работает с разными валютами: российские рубли, белорусские рубли, доллары, евро, тенге и юани. Главное, чтобы валюта совпадала в конструкторе и в личном кабинете на сайте сервиса.
Подключение ЮKassa происходит в несколько кликов прямо в настройках формы. Для этого достаточно выбрать подходящее расширение, указать цену и валюту, после этого все заработает.
Для приема платежей на территории Беларуси можно подключить онлайн оплату через: Хуткi Грош, ExpressPay, BePaid, WebPay, а также электронные платежи от Альфа-банка.
Мы только начинаем осваивать рынки России и Казахстана и будем постепенно добавлять новые платежные расширения.
Ангелина Нехай
Специалист службы поддержки. Любитель зеленого чая и белого шоколада. Лесной обитатель и просто хороший человек.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!