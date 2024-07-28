Как вы знаете, мы стараемся прислушиваться к нашим клиентам и расставлять приоритеты в разработке новых возможностей согласно их потребностям. Совсем недавно, сразу нескольким сайтам понадобилось прикрепление файлов в формах заказов. Мы решили совместить обновление интерфейса заказов, которое уже давно планировали, с доработкой новой возможности в редакторе форм.

Есть два подхода к прикреплению файлов в заказах. Во-первых, можно отправлять файлы прямо в письме. Такое решение проще в реализации и позволяет не хранить большой объем данных на серверах, но в таком случае файл будет виден только в письме и потеряв письмо, пользователь потеряет и файл. Во-вторых, можно хранить файлы у себя, но, будем реалистами, файлы в заказах в 99% случаев используются один раз и затем просто лежат мертвым грузом, который нам нужно резервировать и хранить.

Мы будем хранить файлы, а не отправлять их письмами, чтобы можно было получить доступ в любой момент. Было решено размещать файлы не на собственных серверах, а использовать промышленное облачное хранилище с поддержкой CDN, это позволит нам избежать больших затрат, а доступ к ним будет даже быстрее, из-за распределенности сети по доставке контента.

Чтобы добавить прикрепление файлов в свою форму заказа, вам просто нужно выбрать соответствующее поле в конструкторе форм, перетащить в нужное место в форме и настроить принимаемые типы файлов. После этого вы сможете получить файл от клиента в письме с оповещением о заказе, также он будет виден в интерфейсе просмотра заказов.

Кроме этого мы обновили интерфейс заказов, теперь он строится намного быстрее, а список заказов разделен на страницы для удобного доступа. Особенно сильно изменения будут заметны клиентам с большим количеством заказов.