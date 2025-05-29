Приём онлайн-платежей через Т-Банк
Наталия Усова для раздела Новости
Рады поделиться отличной новостью: все клиенты 🌱kvitly могут принимать онлайн-платежи через удобную интеграцию с Т-Банк.Теперь вы можете подключать платежи от любимого банка еще быстрее, а вести бизнес станет еще проще.
Почему это важно?
Онлайн-платежи — ключ к росту современных бизнесов. Они позволяют:
- Увеличить конверсию: клиенту проще оплатить покупку, не выходя из дома;
- Ускорить продажи: деньги поступают сразу на счёт;
- Обеспечить безопасность: все транзакции проходят через надёжного банковского партнёра.
Интеграция с Т-Банком открывает новые возможности для предпринимателей, которые хотят принимать оплату от клиентов быстро, удобно и без лишней бюрократии.
Как работает интеграция?
Вы заключаете договор с банком, получаете все необходимые данные и подключаете интеграцию Т-Банк к своему сайту или магазину, созданному на 🌱kvitly, — и всё. Останется настроить форму оплаты, подключить к ней платежи и ваши клиенты смогут оплачивать ваши услуги или товары не вставая с дивана. Все безопасно, ведь оплата проходит по защищённому банковскому протоколу.
Мы подготовили подробную пошаговую инструкцию, чтобы вам было проще разобраться с подключением.
Кому это подойдёт?
- Интернет-магазинам, которые хотят продавать без кассы и терминала;
- Фрилансерам и авторам курсов — для приёма оплаты за услуги и обучение;
- Владельцам сайтов-визиток, которым важно быстро получить оплату за консультации или бронирование.
И самое главное — никаких лишних технических сложностей.
Готовы подключить?
Перейдите в раздел «Интеграции» → «Прием платежей» в личном кабинета 🌱kvitly, выберите Т-Банк и следуйте шагам из инструкции. А если что-то пойдёт не так — наша поддержка всегда на связи.
Новая интеграция — это ещё один шаг к тому, чтобы бизнес работал на вас, а не наоборот. Попробуйте уже сегодня и упростите себе жизнь!
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
Готовы начать?
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Давайте пробовать!