Приём онлайн-платежей через Т-Банк

Рады поделиться отличной новостью: все клиенты 🌱kvitly могут принимать онлайн-платежи через удобную интеграцию с Т-Банк.Теперь вы можете подключать платежи от любимого банка еще быстрее, а вести бизнес станет еще проще.

Почему это важно?

Онлайн-платежи — ключ к росту современных бизнесов. Они позволяют:

Увеличить конверсию: клиенту проще оплатить покупку, не выходя из дома;

Ускорить продажи: деньги поступают сразу на счёт;

Обеспечить безопасность: все транзакции проходят через надёжного банковского партнёра.

Интеграция с Т-Банком открывает новые возможности для предпринимателей, которые хотят принимать оплату от клиентов быстро, удобно и без лишней бюрократии.

Как работает интеграция?

Вы заключаете договор с банком, получаете все необходимые данные и подключаете интеграцию Т-Банк к своему сайту или магазину, созданному на 🌱kvitly, — и всё. Останется настроить форму оплаты, подключить к ней платежи и ваши клиенты смогут оплачивать ваши услуги или товары не вставая с дивана. Все безопасно, ведь оплата проходит по защищённому банковскому протоколу.

Мы подготовили подробную пошаговую инструкцию, чтобы вам было проще разобраться с подключением.

Кому это подойдёт?

Интернет-магазинам, которые хотят продавать без кассы и терминала;

Фрилансерам и авторам курсов — для приёма оплаты за услуги и обучение;

Владельцам сайтов-визиток, которым важно быстро получить оплату за консультации или бронирование.

И самое главное — никаких лишних технических сложностей.

Готовы подключить?

Перейдите в раздел «Интеграции» → «Прием платежей» в личном кабинета 🌱kvitly, выберите Т-Банк и следуйте шагам из инструкции. А если что-то пойдёт не так — наша поддержка всегда на связи.

Новая интеграция — это ещё один шаг к тому, чтобы бизнес работал на вас, а не наоборот. Попробуйте уже сегодня и упростите себе жизнь!