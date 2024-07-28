Друзья, у меня отличные новости. Сегодня мы официально анонсируем большое обновление, которое было в разработке последние несколько месяцев. Теперь вы сможете добавлять и настраивать виджеты на своем сайте прямо в конструкторе.

Технические проблемы

Вам, конечно же, интересно, почему такое важное обновление заняло так много времени! Установка и редактирование виджетов связана со множеством ограничений. Во-первых, виджеты создают разные разработчики и каждый из них интегрируется особенным образом, причем они делают это иногда не самым лучшим образом. Во-вторых, это безопасность, ведь добавляя виджеты в конструктор, мы даем им доступ к данным наших пользователей.

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Для того, чтобы обойти эти проблемы, мы создали специальную систему, в которой каждый виджет попадает в собственную «песочницу» из которой у него нет доступа к данным наших пользователей и, что самое важное, даже плохо спроектированные виджеты, могут там работать без ошибок.

Новые возможности

Теперь в блоках, где используются изображения, вы можете устанавливать виджеты и формы, для интеграции с другими сайтами. Например, вставлять видео или 3д-фото, аудио и даже карты.

Отдельно хотелось бы остановиться на формах. Чисто технически, это такие же виджеты, но они позволяют добавить на сайт форму, которая будет работать напрямую с вашей CRM-системой.

В данный момент у нас есть 9 виджетов и 3 формы. В будущем мы планируем добавить новые виджеты, так же как и новые расширения, поэтому их список будет постоянно расширяться. Если у вас есть виджет, который вы давно хотели добавить к себе на сайт, то сейчас самое время написать нам об этом в комментариях или на почту!