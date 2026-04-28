Открыть интернет-магазин сегодня совсем не сложно, дело пары дней. Конструкторы, готовые шаблоны, быстрый выход на маркетплейсы, все это позволяет снизить порог входа. На одну нишу приходятся десятки магазинов, и половина из них закрывается в первый год, но не потому что продукт плохой, а потому что про него никто не узнал.

Мы собрали 20 способов, которые реально помогают привлекать и удерживать покупателей. Часть из них вы наверняка знаете. Но, как показывает практика, именно очевидные вещи чаще всего откладываются «на потом».

1. Присутствие на маркетплейсах как инструмент узнаваемости

Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет — в 2026 году это не альтернатива собственному магазину, а его дополнение. Многие покупатели сначала находят бренд на маркетплейсе, а потом идут на сайт за более выгодными условиями или расширенным ассортиментом. Используйте это: в описаниях товаров, упаковке и вкладышах ненавязчиво направляйте людей к себе.

2. Короткие видео вместо карточек товара

Статичные фото уже не продают так, как раньше. ВКонтакте Клипы, Telegram-каналы, RuTube — везде работает короткий формат. Покажите товар в деле: как он выглядит вживую, как упакован, как его используют. Это не требует студии — хватит телефона и нормального света. Зато такой контент заменяет сотню слов в описании.

3. Telegram-канал как основной канал удержания

Email-рассылки работают, но у Telegram-канала открываемость в разы выше. Люди сами подписываются и сами читают — никакого спама. Публикуйте туда анонсы поступлений, закрытые акции, закулисье бизнеса. Если вести канал честно и без агрессивного продвижения, он превращается в лояльную аудиторию, которая покупает снова и снова.

4. Закрытые распродажи для своих

Обычные скидки давно превратились в фон — их никто не замечает. Другое дело, когда покупатель получает личное сообщение: «Для вас — 24 часа, только для подписчиков». Это работает за счёт ощущения избранности. Главное — не злоупотреблять и не устраивать такие акции каждую неделю, иначе эффект пропадёт.

5. Пробники и демо-доступ

Если ваш продукт требует знакомства — дайте его. Маленький пробник косметики, тест-драйв подписки, образец материала. Люди боятся покупать вслепую, особенно у незнакомого магазина. Снизьте этот барьер — и конверсия вырастет заметнее, чем от любого баннера.

6. Сегментированные рассылки, а не одна на всех

Слать одно письмо всей базе — значит раздражать большинство и попадать в папку «Спам». Разделите подписчиков хотя бы на три группы: новые, активные и давно не покупавшие. Для каждой — свой тон и своё предложение. Технически это несложно настроить в любом сервисе рассылок, а результат — кратный рост открываемости.

7. Брошенная корзина: три касания вместо одного

По статистике, больше 70% пользователей уходят, не оформив заказ. Одного письма-напоминания уже недостаточно — его игнорируют. Выстройте цепочку: первое письмо через час («Вы кое-что забыли»), второе через сутки с небольшим бонусом, третье — через три дня с ограничением по времени. Такая последовательность возвращает заметно больше людей.

8. Отзывы с фото и видео — главный актив

Покупатели не верят студийным снимкам. Им важно увидеть вещь в реальных руках, в реальном интерьере, на реальном человеке. Просите клиентов присылать фото после покупки — за небольшой бонус на следующий заказ. Этот контент стоит дороже любой профессиональной съёмки, потому что вызывает доверие.

9. Работа с геосервисами

Яндекс Карты и 2ГИС — недооценённый канал. Даже если у вас нет физической точки, карточка компании с отзывами, фотографиями и актуальным графиком работы повышает доверие. По запросам вроде «купить онлайн + город» такие карточки часто появляются выше обычной выдачи. Заполните профиль полностью и отвечайте на все отзывы.

10. Кросс-продажи через «умные» рекомендации

«С этим товаром берут» работает только тогда, когда рекомендации логичные. Велосипед — и сразу предложите насос, замок и держатель для телефона. Кроссовки — и стельки, спрей для ухода. Настройте блоки сопутствующих товаров на странице продукта и в письме после оплаты. Это один из самых простых способов поднять средний чек без дополнительного трафика.

11. Микроинфлюенсеры вместо звёзд

Блогер с миллионом подписчиков — это дорого и часто неэффективно: аудитория у него разношёрстная, а доверие к рекламе давно упало. Куда лучше работают авторы с 5–30 тысячами подписчиков в вашей теме. У них живая аудитория, реальный контакт с людьми и честная подача. Один такой блогер может привести больше продаж, чем дорогая интеграция у медийной личности.

12. SEO-оптимизация карточек товаров

Органический трафик — самый дешёвый в долгосрочной перспективе. Но большинство магазинов не уделяют внимания базовым вещам: уникальные описания для каждого товара (не скопированные у производителя), заголовки с реальными запросами, alt-теги у фотографий, структурированные данные для поисковиков. Это не быстрый результат, но через полгода-год разница становится очевидной.

13. Региональные страницы и локальное продвижение

Если вы доставляете в несколько городов — создайте отдельные страницы под каждый регион. «Доставка диванов в Екатеринбург» или «Купить самокат в Казани» — такие запросы часто менее конкурентные, чем общероссийские, а конверсия по ним выше, потому что человек ищет именно в своём городе.

14. Онлайн-консультант и чат-бот

Покупатель, у которого есть вопрос, не будет долго его держать — он просто уйдёт к конкуренту. Быстрый чат на сайте и настроенный бот для типовых вопросов («Где мой заказ?», «Как вернуть товар?») снижают этот отток. Не нужно держать оператора круглосуточно — достаточно закрыть 80% вопросов автоматически.

15. Программы лояльности с реальной выгодой

Кэшбэк рублями, который можно потратить на следующий заказ, работает лучше абстрактных баллов. Люди хотят понимать, что именно они получают. Добавьте к этому «закрытый клуб» для постоянных покупателей: ранний доступ к новинкам, персональные скидки, приоритетная доставка. Это создаёт привязанность к магазину, которую сложно перебить ценой.

16. Контент-маркетинг через блог и статьи

Статьи в блоге решают сразу несколько задач: приводят трафик из поиска, повышают доверие к экспертизе и помогают с принятием решения о покупке. Главное — писать о том, что реально интересует вашего покупателя, а не «SEO-тексты» ни о чём. Гид по выбору, сравнение моделей, разбор частых ошибок — такой контент читают и сохраняют.

17. Отзовики и агрегаторы

IRecommend, Otzovik, Яндекс Отзывы — люди проверяют их перед покупкой. Создайте профиль компании на ключевых площадках и мотивируйте клиентов оставлять там честные отзывы. Негативные — не удаляйте, а отвечайте на них публично и конструктивно. Это показывает, что за магазином стоят живые люди, которым не всё равно.

18. Максимум вариантов оплаты и доставки

Покупатель, который не нашёл удобный способ оплатить, просто уйдёт. СБП, карты, рассрочка через Сплит или Долями, оплата при получении — чем шире выбор, тем меньше потерь на последнем шаге. То же с доставкой: СДЭК, Boxberry, Почта России, курьер, постаматы. Дайте человеку выбор — и он не придумает причины отказаться.

19. Гиды и подборки как инструмент продаж

«Как выбрать матрас под ваш вес и позу сна», «Какой самокат подойдёт ребёнку 8 лет» — такие материалы не просто привлекают трафик, они напрямую ведут к покупке. Человек читает и понимает: вот именно это мне и нужно. Кнопка «Купить» внутри такого гида конвертирует значительно лучше, чем баннер.

20. Простая и понятная форма заказа

Это не про продвижение в привычном смысле — это про то, чтобы не терять тех, кого вы уже привели. Длинная анкета, обязательная регистрация, непонятные условия доставки — каждый лишний шаг убивает конверсию. Проверьте: можно ли оформить заказ за 2 минуты? Если нет — это первое, что стоит исправить.

Что в итоге

Ни один из этих способов не даст мгновенного результата. Но в совокупности и при регулярной работе они создают то, что сложно скопировать конкурентам — узнаваемость, доверие и привычку покупать именно у вас. Начните с двух-трёх пунктов, которые кажутся наиболее реалистичными прямо сейчас, и добавляйте остальные постепенно.