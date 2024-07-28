Связка импорт/экспорт является ключевой как при создании нового магазина (ведь это самый простой способ его заполнить), так и при управлении уже существующим: экспортируем все товары, вносим нужные изменения сразу в несколько из них, а затем импортируем обратно.

Поэтому мы решили подойти к этом процессу во все оружия и разработали собственный формат для CSV-файла, который очень наглядно показывает все поля и модификации товаров. При этом, он подходит как для первого импорта, так и для последующего обновления.

Вторым вопросом на повестке был импорт изображений и привязка их к нужному товару. Для этого мы просто доработали интерфейс загрузки изображений товаров. Главное отличие в том, что файл прикрепляется к тому товару, идентификатор которого указан в названии файла до первой точки.

Одно из наших интересных решений напрямую связано с категориями и брендами, ведь они создаются и удаляются автоматически, без всяких дополнительных действий. Представляете? Мы планируем усовершенствовать эту систему, чтобы можно было так же просто добавлять их и в веб-интерфейсе.