Ранжирование сайта в поисковых системах
Наталия Усова для раздела Академия
Почему один сайт в топе, а другой на десятой странице? Дело в ранжировании. Разберём, по каким принципам Яндекс и Google выстраивают выдачу и что влияет на позиции.
Что такое ранжирование
Ранжирование — это порядок, в котором поисковик показывает страницы по запросу. Алгоритм оценивает сотни факторов и ставит выше те страницы, которые лучше отвечают на запрос пользователя.
Основные факторы
На позиции влияют релевантность контента запросу, качество и польза текста, скорость и удобство сайта, мобильная версия, внешние ссылки и поведенческие сигналы. У Яндекса отдельно учитывается ИКС — показатель качества сайта. Ни один фактор не работает в одиночку.
Контент решает
Поисковики ставят выше страницы, которые полно и понятно отвечают на запрос. Пишите для людей: раскрывайте тему, отвечайте на смежные вопросы, структурируйте текст заголовками. Тонкий и неуникальный контент ранжируется плохо.
Технические и поведенческие сигналы
Быстрая загрузка, корректная мобильная версия, https и понятная структура помогают и пользователю, и роботу. А если люди находят на странице ответ и не уходят сразу обратно в поиск — это сигнал качества, особенно важный для Яндекса.
Частые вопросы
Как быстро меняются позиции?
SEO — это не быстро: заметные изменения обычно проявляются через 1–3 месяца после работ.
Можно ли купить топ?
В органической выдаче — нет. Можно купить рекламу, но это отдельный блок, а не органика.
Что важнее — ссылки или контент?
Сегодня в приоритете полезный контент и удобство сайта; ссылки усиливают, но не заменяют их.
Коротко о главном
Ранжирование — это совокупность контента, техники и поведения пользователей. Сделать быстрый, удобный и дружелюбный к поиску сайт можно на 🌱kvitly.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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