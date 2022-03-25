Ваш сайт проиндексирован поисковыми системами, т.е. он уже есть поиске в Google и Яндекс (об этом мы рассказывали подробнее в этой статье и вы хотите его найти. Вы вводите запрос, по которому вас бы могли клиенты и ничего не находите. Один запрос, второй, третий. Вас нет ни на первой странице, ни на второй, ни на третьей. Возникает вполне логичные вопросы «А где мой сайт?» или «Что вообще происходит?» А происходит вполне нормальная ситуация для новых сайтов.

Что такое ранжирование?

Когда появляется новый сайт, Google и Яндекс добавляют его в свои базы (индексируют) и оценивают по многими критериям. Ранжирование — это и есть процесс оценки поисковыми системами и определение позиции сайта по определенному запросу. Для каждого поискового запроса сайт будет находиться на разных позициях. Также не обязательно, что это будет главная страница сайта, а могут (и скорее всего) будут внутренние страницы сайта. И логично, что сайт в Яндексе и в Google и в любой другой поисковой системе будет находиться на разных местах.

Как это работает ранжирование?

Процесс ранжирования работает следующим образом — поисковая система получает запрос от пользователя (например, человек вводит в свой браузер запрос «Наружная реклама в Минске»), в эту же секунду поисковая система анализирует все сайты, которые у нее в базе, выбирает только нужные, которые мгновенно сортирует (ранжирует) в нужном порядке. Как видите на скриншоте, результатов этого поиска оказалось 848 000 сайтов, а сам поиск занят 2 секунды. И на первую страницу Google выбрал 10 наиболее подходящих релевантных сайтов.

Что такое релевантность?

Любая поисковая система стремиться к тому, чтобы каждый пользователь нашел свой ответ на первой странице, а еще лучше, если на первой же строчке. И это логично — от качества поисковой выдачи зависит будут пользоваться поисковой системой люди или нет. Поэтому поисковые системы разрабатывают очень сложные системы, с помощью которых они оценивают сайты и определяют их позиции. Эти системы неизвестны для людей и постоянно меняются, чтобы поиск был еще лучше и качественнее. Ключевым принципом всех этих систем является релевантность — это соответствие введенного запроса к полученным результатам. Чем конкретнее запрос, тем релевантнее (точнее) будет поисковая выдача.

Какие факторы влияют?

Так как поисковые системы скрывают свои алгоритмы ранжирования, то никто не может точно сказать, что и как именно работает. Но это можно узнать опытном путем, анализируя поисковую выдачу, делая различные тесты (что лучше/хуже для сайта и как это влияет) и т.д. Этим занимаются люди, которые «оптимизируют» поисковую выдачу и продвигают сайты в поисковой выдаче. Этот процесс называется поисковой оптимизацией (SEO) и это именно то, что обычно имеют ввиду люди под «продвижением» сайта.

Факторов, которые влияют на результаты очень много, и глобально можно разделить на несколько видов:

внутренние — технические настройки сайта (правильные метатеги, заголовки, внутренняя перелинковка, качество и уникальность контента и тд.)

— технические настройки сайта (правильные метатеги, заголовки, внутренняя перелинковка, качество и уникальность контента и тд.) внешние — ссылки на сайт, их количество и качество, переход из поисковых систем, авторитетность сайта и тд.

— ссылки на сайт, их количество и качество, переход из поисковых систем, авторитетность сайта и тд. поведенческие — сколько людей приходят, как долго они проводят время, что делают, ищут ли потом еще сайты и т.д.

Каждый из факторов может существенно влиять на результат или наоборот, оказывать небольшое влияние на ресурс в зависимости от алгоритма поисковых систем.

Как узнать на каких позициях сайт?

Если вводить запросы в поисковых системах, то вы можете не найти ваш сайт, или получить результаты, на которые будет влиять ваши личные предпочтения. Яндекс и Google анализируют то, что люди ищут и «искажают» результаты поиска специально под вас. Те сайты, на которые вы регулярно заходите всегда будут выше в поиске, чем на самом деле.

Чтобы узнать на каких позициях находиться на ваш сайт, можно воспользоваться специальными сервисами, которые анализируют поисковую выдачу. Таких сервисов множество, работают они похоже, поэтому выбирайте любой (платный, бесплатный).

Работают они следующим образом — вы регистрируетесь, выбираете нужный регион, вводите свой сайт, загружаете интересующие вас запросы и проверяете. Сервисы автоматически сканируют поисковую выдачу и выдают следующий результат.

Если вы захотите продвигать свой сайт на Старонке с помощью поисковой оптимизации, то воспользуйтесь разделом «Продвижение» в панели управления Старонки, а также обязательно подключите в расширениях Яндекс.Вебмастер и Google Search Console.