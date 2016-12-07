Развеиваем 8 мифов о лендингах

Сегодня каждый желающий может заявить о себе в интернете без крупных затрат, ведь для этого существует множество доступных и понятных сервисов. Самый простой вариант — выбрать конструктор сайтов и создать посадочную страницу (лендинг). Это понятие уже давно вошло в обиход и широко используется среди интернет-маркетологов. Однако, общедоступность таких платформ породила достаточно большое количество мифов об их эффективности. Поэтому в сегодняшней статье мы расскажем о наиболее часто встречающихся.

1. Чем больше элементов, тем лучше.

Встречаются сайты, где помимо основного предложения страница пестрит всевозможными кнопками заказа, акциями, ограниченными предложениями и таймерами их завершения. Такой подход становится менее эффективным, поскольку посетителей чаще всего отпугивают перегруженные страницы и они уходят с сайта. Это негативно сказывается на конверсии сайта и, как следствие, на вашем доходе. Сокращение количества опций исправит данную ситуацию.

2. Никто не пролистывает лендинги.

Действительно, длинный и скучный лендинг пользователи вряд ли посмотрят до конца. Необходимо сконцентрировать внимание на значимых и важных для них деталях, и тогда они не только дочитают довольно большой текст, насыщенный полезной информацией, но и дойдут до кнопки заказа, даже если она находится в конце сайта.

3. Крутой дизайн — залог успеха.

Несомненно, современный и удобный дизайн очень важен для работы с сайтом, но за ним должно скрываться не менее полное содержание. Ваш лендинг — это виртуальный консультант, который должен предоставить как можно больше деталей о предлагаемом продукте. Таким образом, не последнюю роль играют информативность и убедительность информации.

4. Дизайн не играет большой роли.

Некоторые, наоборот, считают, что оформление сайта никак не повлияет на его производительность и эффективность. Однако доказано, что мнение пользователя о посадочной странице формируется за 50 миллисекунд. Этого времени человеку достаточно, чтобы понять, нравится ему сайт или нет. Для формирования доверия к сайту посетителю достаточно обратить внимание на макет, шрифты и дизайн.

5. Длинные лендинги эффективнее коротких.

Перед созданием лендинга нужно определиться, какова его цель. Короткие хорошо подходят для превращения посетителя в клиента, длинные в большей степени ориентированы на продажи. И чем сложнее продукт, тем больше нужно будет о нем рассказать. На странице должно размещаться столько информации, сколько необходимо для полного понимания вашего предложения. О целесообразности длинного лендинга советуем узнать из нашей предыдущей статьи.

6. Лендинг не приносит доход.

Неверное использование посадочной страницы вовсе не означает, что она не может увеличить прибыль. Стоит возобновить работу над ней, чтобы понять, почему сперва она оказалась неэффективной. Проверить и отследить статистику сайта можно при помощи сервисов Google.Analytics и Яндекс.Метрика, для подсчета звонков подойдет Call Tracking. Полученные данные помогут проанализировать работу сайта, а вы сможете внести необходимые правки.

7. Отзывы можно написать самому.

Одним из пунктов закрытия возражений пользователя о стоимости или эффективности вашего предложения является предоставление отзывов существующих клиентов. Этому следует уделить особое внимание, ведь они могут коренным образом изменить мнение о предлагаемом товаре или услуге. Можно написать отзывы самому или поручить эту работу копирайтеру, но существуют способы проверки их подлинности. Вас могут уличить в обмане, а восстановить репутацию будет непросто.

8. Работает у конкурента — сработает и у нас.

Несомненно, многие элементы всех лендингов схожи: обложка, ваше предложение, преимущества, отзывы, контакты. Но не стоит увлекаться копированием всех кнопок, блоков и текста. С одной стороны, вы можете сделать такое же оформление, но с другой — ненароком скопируете ошибки конкурентов. К тому же вы теряете свою уникальность. Ни в коем случае не копируйте предложение, картинки и отзывы, таким образом вы нарушаете авторские права. Все тексты должны быть написаны собственноручно и отвечать на один их главных вопросов посетителя: почему он нуждается именно в вашем продукте. Вы же не хотите, чтобы вам пришло подобное письмо?

Из всего вышесказанного можно подвести итог: многие из сложившихся об одностраничных сайтах мнений не обоснованы. А это значит, что к каждой страничке необходим индивидуальный подход и кропотливая работа над ней.