Реклама в мессенджерах: как выбрать сервис
Наталия Усова для раздела Академия
Мессенджеры стали полноценным рекламным каналом: люди проводят там много времени и быстро реагируют. Разберём, какие форматы есть и как выбрать сервис для рекламы на российском рынке.
Почему мессенджеры работают
Сообщения в мессенджерах открывают почти всегда и быстро. Реклама здесь воспринимается как личное общение, а не баннер, поэтому отклик часто выше, чем в классических каналах.
Форматы рекламы
Это рассылки по своей базе, реклама в Telegram-каналах и Telegram Ads, чат-боты для продаж и поддержки, рассылки в Viber и сообщения сообществ ВКонтакте. У каждого формата своя задача — от прогрева до прямых продаж.
Как выбрать сервис
Смотрите на охват нужной аудитории, удобство интеграции с сайтом и CRM, наличие автоматизации и аналитики, а также правила площадки по рассылкам. Сервис должен закрывать вашу задачу, а не просто рассылать сообщения.
Чего избегать
Не покупайте «серые» базы и не рассылайте спам — это вредит репутации и грозит блокировкой. Собирайте базу честно, с согласия пользователей, и давайте удобную возможность отписаться.
Частые вопросы
Какой мессенджер выбрать?
Тот, где есть ваша аудитория. В России это чаще всего Telegram и Viber.
Рассылки — это законно?
Да, если у вас есть согласие получателей и возможность отписки. Спам без согласия — нарушение закона о рекламе.
Нужен ли чат-бот?
Бот удобен при большом потоке обращений: отвечает мгновенно и разгружает команду.
Коротко о главном
Реклама в мессенджерах эффективна при честной базе и правильном формате. Подключить чат-бот и формы сбора контактов можно на 🌱kvitly.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 7 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!