Реклама в мессенджерах: как выбрать сервис

Мессенджеры стали полноценным рекламным каналом: люди проводят там много времени и быстро реагируют. Разберём, какие форматы есть и как выбрать сервис для рекламы на российском рынке.

Почему мессенджеры работают

Сообщения в мессенджерах открывают почти всегда и быстро. Реклама здесь воспринимается как личное общение, а не баннер, поэтому отклик часто выше, чем в классических каналах.

Форматы рекламы

Это рассылки по своей базе, реклама в Telegram-каналах и Telegram Ads, чат-боты для продаж и поддержки, рассылки в Viber и сообщения сообществ ВКонтакте. У каждого формата своя задача — от прогрева до прямых продаж.

Как выбрать сервис

Смотрите на охват нужной аудитории, удобство интеграции с сайтом и CRM, наличие автоматизации и аналитики, а также правила площадки по рассылкам. Сервис должен закрывать вашу задачу, а не просто рассылать сообщения.

Чего избегать

Не покупайте «серые» базы и не рассылайте спам — это вредит репутации и грозит блокировкой. Собирайте базу честно, с согласия пользователей, и давайте удобную возможность отписаться.

Частые вопросы

Какой мессенджер выбрать?

Тот, где есть ваша аудитория. В России это чаще всего Telegram и Viber.

Рассылки — это законно?

Да, если у вас есть согласие получателей и возможность отписки. Спам без согласия — нарушение закона о рекламе.

Нужен ли чат-бот?

Бот удобен при большом потоке обращений: отвечает мгновенно и разгружает команду.

Коротко о главном

Реклама в мессенджерах эффективна при честной базе и правильном формате. Подключить чат-бот и формы сбора контактов можно на 🌱kvitly.