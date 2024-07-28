Редактор 2.0 и новые возможности

За четыре года, прошедшие с начала создания визуального редактора, мы многому научились, а главное узнали как именно пользователи работают над созданием собственного сайта и какие настройки ожидают увидеть, поэтому мы решили переделать редактор, чтобы ещё большее число людей могло в нем разобраться за ещё более короткое время!

Конечно же, у нас в планах добавление множества новых блоков и настроек, но для этого было необходимо подготовить плацдарм. Мы почти полностью переписали конструктор под капотом и изменили дизайн некоторых интерфейсов, и теперь у нас есть все, что нужно для будущих улучшений.

Также мы запустили в открытый доступ около десятка экспериментальных блоков. Среди них есть блоки для вставки виджетов, новый подвал с картой, отдельный набор разделителей для добавления между контент блоками и др. Все эти блоки достаточно долго тестировались на сайтах наших существующих клиентов. Надеемся, что они придутся по вкусу и нашим новым пользователям.

Кроме этого, мы открыли доступ и к новому функционалу. Например, появилась возможность добавлять контакты над навигационным меню, новые цвета в палитре и др. Ещё больше возможностей мы добавим в следующих обновлениях. Следите за блогом!