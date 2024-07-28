До последнего времени в интерфейсе Старонки вы могли зарегистрировать только беларуские домены .BY и .БЕЛ. Но, тем не менее, мы часто помогали нашим клиентам с регистрацией адресов и в других зонах. Сегодня мы с радостью объявляем о запуске автоматической проверки и регистрации абсолютно любых доменов.

Сколько бывает разных адресов?

Если раньше выбор ограничивался общими зонами (.com, .net, .org и т.п.) и доменами разных стран (.by, .ru, .us и т.д.), то сейчас он значительно расширился. Появились адреса для различных географических зон — городов и регионов (.paris, .moscow), собственные адреса для брендов (.yandex, .audi и т.д.) и даже специальные спонсорские зоны, где любой желающий может зарегистрировать любое слово, например .blog или .doctor. Плюс всё это может быть написано как на латинице, так и на национальном алфавите страны. На сегодня существует больше 1500 доменных зон первого уровня.

Теперь выбрать адрес стало с одной стороны проще, ведь если ваш домен занят в одной зоне, то можно выбрать любую другую, но в то же время появились и сложности, ведь добавилась необходимость выбора подходящей зоны.

Какие адреса можно теперь зарегистрировать через Старонку?

Если коротко, то практически все. Мы постоянно добавляем новые доменные зоны, по мере их появления. В самом интерфейсе сейчас доступно 10 самых популярных доменных зон, но в будущем мы планируем расширить список.

Конечно включить сразу все тысячи доменных имён у нас не получится, но мы работаем над удобным интерфейсом для выбора и покупки любого из доступных адресов.

Благодаря условиям партнерского соглашения, у нас получается продавать многие популярные домены, например .com, .net и .org, на 15-20% дешевле, чем у других компаний в Беларуси.

Что делать, если я хочу особенный адрес?

Если вам приглянулся один из новых адресов, вы можете просто написать в поддержку и мы с удовольствием поможем вам с выбором зоны и адреса, а также проконсультируем по требованиям для регистрации.