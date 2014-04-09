SEO продвижение лендинга

Лендинги за последние годы стали достаточно популярными, и легко понять почему. Простота создания, повышенная конверсия то есть отдача от сайта, быстрота запуска и многое другое. Обычно лендинги использую в связке с рекламой, например контекстной или таргетированной, но как быть с клиентами из поиска Яндекс и Google? Стоит ли этим заниматься поисковым продвижением лендингов и возможно ли это вообще?

Возможно ли продвинуть лендинг в ТОП?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, нужно понимать, что лендинг — это небольшой сайт, чаще всего одностраничный, цель которого — подтолкнуть пользователя к выполнению целевого действия: регистрации, заказа, заполнения формы и других. Другое дело, что поисковая оптимизация или SEO, функционирует таким образом, что для продвижения разных ключевых запросов задействуется множество страниц. Оптимально — одна группа схожих запросов (кластер) — одна страница. Отсюда напрашивается вывод — если продвигать лендинг в ТОП, то только по ограниченному количеству запросов.

Второй важный момент, так как при поисковом продвижении сайта работают все страницы сайта, которые «передают вес» друг другу, то в случае лендинга этой помощи не будет.

Не стоит забывать про тематику лендинга и конкуренцию — при высокой конкуренции или в популярной нише сложно продвинуть даже многостраничный сайт, не говоря уже об одностраничном сайте.

Поэтому если давать ответ на вопрос «Возможно ли продвинуть лендинг в ТОП?», можно ответить ДА, однако это возможно для небольшой группы запросов, при небольшой конкуренции, и будет сложнее технически.

Как продвинуть лендинг?

Подбор ключевых слов. Первый этап — это сбор ключевых запросов, с помощью которых мы планируем продвигать сайт. Их не должно быть много и они должны быть низко- и средне- частотными.

Группировка ключевых слов. Собранные ключевые слова, необходимо разбить по смыслу на небольшие группы. Рекомендуем придерживаться схемы «среднечастотный запрос + несколько низкочастотных запросов».

Оптимизация контента. Далее нужно написать уникальный текст, который необходимо разбить на несколько семантических разделов, исходя из наших групп ключевых слов. И хотя наша задача — поисковая оптимизация, но тем не менее лучше текст писать в первую очередь для людей — максимально мотивирующим к покупке и увлекательным. От его качества зависит конверсия и поведенческие факторы вашего лендинга.

Настройка меню. Меню является не только элементом навигации, но и важным пунктом SEO-продвижения. Особенно в случае с одностраничными сайтами. И чтобы выполнить этот пункт нужно каждый пункт меню связать с якорной ссылкой соответствующего блока вашего лендинга.

Создание тегов H1 для каждого раздела. Заголовок H1 — важный атрибут поисковой оптимизации. И хотя все SEO-специалисты скажут, что на странице должен быть только один тег H1 (и будут правы), но в случае одностраничного сайта, разделы играют роль отдельных страниц, поэтому в заголовке каждого раздела обязательно должен быть продвигаемый ключевой запрос.

Заполняем теги Title, Keywords и Description В разделе «SEO-настройки» обязательно заполняем все поля. В Title основной запрос, в Description — понятный текст с использованием ключевых слов, в Keyword — все ключевые запросы списком.

Технические факторы. Работаем над скоростью загрузки сайта, над подключением Яндекс Вебмастера и Google Search Console и их настройкой, оптимизацией изображений и их описанием.

Внешние факторы. Поисковая оптимизация — это не только внутренняя работа с самим сайтом, но и внешняя оптимизация. Размещайте статьи и пресс-релизы, добавляйте сайт в каталоги сайтов, форумы, доски объявлений. Активно работайте над ссылочной массой — для поисковых систем важно количество и качество ссылок на сайт.

Поведенческие факторы. Наш лендинг ограничен объемом, но не длинной сайта, а поведенческие факторы — важная часть SEO-продвижения. Поэтому важно, чтобы люди как можно дольше проводили времени на сайте, делились ссылкой на лендинг. Добавляйте видео, отслеживайте процент отказов, работайте в целом над конверсией сайта.

И помните, что нет ничего невозможного!