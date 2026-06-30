SEO-продвижение сайта: с чего начать

SEO приводит на сайт людей, которые сами ищут ваш товар, и делает это без оплаты за каждый клик. Разберём, с чего начать продвижение под Яндекс и Google, чтобы получить стабильный поток из поиска.

Соберите семантику

Семантическое ядро — это список запросов, по которым вас могут искать. Соберите их через Яндекс Вордстат и подсказки поисковика, сгруппируйте по темам и распределите по страницам сайта.

Сделайте полезный контент

Под каждую группу запросов создайте страницу, которая полно отвечает на вопрос пользователя. Пишите понятно, структурируйте текст заголовками, добавляйте ответы на смежные вопросы. Качественный контент — основа SEO.

Техническая оптимизация

Проверьте скорость загрузки, мобильную версию, https, корректные заголовки и мета-теги, карту сайта и отсутствие дублей. Технические ошибки мешают индексации и снижают позиции.

Ссылки и аналитика

Размещайте сайт в каталогах и Яндекс Бизнесе, получайте упоминания и ссылки с тематических ресурсов. Подключите Яндекс Вебмастер, Google Search Console и Яндекс Метрику, чтобы отслеживать позиции и трафик и видеть, что работает.

Частые вопросы

Через сколько SEO даёт результат?

Обычно через 2–4 месяца и больше. Это долгий, но стабильный канал.

Можно ли продвигать сайт самому?

Базовое SEO — да: семантика, контент, техническая чистота. Сложные ниши требуют специалиста.

SEO или реклама?

Реклама быстрее, SEO дешевле в долгую. Лучше сочетать оба канала.

Коротко о главном

SEO — это семантика, полезный контент, техника и ссылки. Сайты на 🌱kvitly изначально дружелюбны к поисковикам: чистый код, карта сайта и быстрая загрузка.