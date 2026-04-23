SEO-продвижение в 🌱kvitly

Что такое SEO и как его настроить

SEO (search engine optimization) — это поисковая оптимизация: комплекс мер, направленных на то, чтобы ваш сайт лучше воспринимался поисковыми системами и занимал более высокие позиции в результатах поиска. По сути, это набор технических и контентных параметров, по которым роботы оценивают и ранжируют сайты.

Что настраивается автоматически

Некоторые SEO-параметры в 🌱kvitly не требуют ручной настройки — они работают из коробки.

Адаптивный дизайн. Все шаблоны в конструкторе автоматически подстраиваются под разные размеры экранов, поэтому сайт одинаково хорошо выглядит как на компьютере, так и на смартфоне. Это важно: поисковые системы учитывают мобильную версию при ранжировании.

Если в мобильной версии текст «съезжает» или выходит за границы блока — скорее всего, это из-за выравнивания пробелами. Используйте Shift + Enter для переноса строк, а заголовки делайте короткими и лаконичными.

Файл robots.txt создаётся платформой автоматически. Он содержит инструкции для поисковых роботов и не требует дополнительных настроек. Проверить его наличие можно, добавив /robots.txt к адресу вашего сайта.

Если же вы хорошо разбираетесь в robots.txt и не боитесь ничего поломать и точно знаете что именно вам нужно настроить, вы можете самостоятельно отредактировать эти данные.

Карта сайта (sitemap.xml) также формируется без вашего участия. Она помогает поисковикам обнаруживать и индексировать все страницы ресурса. Убедиться в её наличии можно через адрес: вашсайт.ru/sitemap.xml.

Что нужно настроить самостоятельно

Alt-текст для изображений. Это текстовое описание картинки, которое отображается, если изображение не загрузилось. Кроме того, alt помогает поисковым системам понять, что изображено на фото, и показывать его в поиске по картинкам. Добавить описание можно в редакторе: кликните на нужное изображение и заполните поле «Описание».

SSL-сертификат. Обеспечивает защищённое соединение по протоколу https и защищает данные пользователей. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам с таким сертификатом. Подключить его можно в разделе «Расширения» на тарифе «Базовый» и «Премиум» — дополнительной настройки не потребуется.

Редирект 301. Применяется для устранения дублирующихся страниц и улучшения индексации. Настраивается в разделе «Интеграции» через инструмент «Настройка перенаправлений»: нажмите «Добавить» и укажите нужные адреса.

ЧПУ (человекопонятные URL). Адрес страницы напрямую влияет на SEO: понятный URL помогает и пользователям, и роботам. Задаётся при создании страницы. Например: вашсайт.ru/pricing — сразу понятно, что это страница с тарифами.

Title, Description, ключевые слова и другие мета-параметры

Title — заголовок сайта, который отображается в поисковой выдаче и во вкладке браузера. Description — краткое описание, объясняющее пользователю, что он найдёт на странице. Оба элемента можно задать как для всего сайта, так и отдельно для каждой страницы — второй вариант даёт лучший результат.

Ключевые слова — поисковые запросы, по которым люди находят ваш сайт. Достаточно указать 3–5 наиболее релевантных. Если хочется добавить больше — можно, но учтите: поисковые роботы в первую очередь ориентируются на первые слова в списке.

Фавикон — небольшой значок, который отображается во вкладке браузера и в адресной строке. Помогает пользователям быстро находить ваш сайт среди множества открытых вкладок и делает его более узнаваемым.

OG-изображение (картинка для соцсетей) автоматически прикрепляется к ссылке при её отправке в мессенджерах или публикации в социальных сетях. Грамотно подобранное изображение повышает кликабельность и работает на продвижение.

Все перечисленные параметры настраиваются в разделе «SEO-настройки» — это занимает буквально несколько минут.

Итог

SEO — не такая страшная задача, как может показаться. Уделите настройке немного времени, и сайт начнёт лучше ранжироваться в поиске. В дополнение к базовым параметрам рекомендуем подключить Google Analytics и Яндекс.Метрику для анализа трафика, а также Google Search Console и Яндекс.Вебмастер — для мониторинга состояния сайта и оперативного реагирования на предупреждения поисковых систем.