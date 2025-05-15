Бесплатные онлайн-сервисы для простой оптимизации и изменения размеров фото

Наталия Усова  для раздела  Академия

Когда вы создаёте сайт для бизнеса — будь то интернет-магазин, лендинг или портфолио — первое, что замечает посетитель, это визуал. Картинки рассказывают о вашем продукте без слов. Но есть одно «но»: если изображения тяжёлые, большие или не адаптированы под нужный формат, сайт будет грузиться медленно, а пользователь… уйдёт.

Скорость загрузки влияет не только на восприятие сайта, но и на его позиции в поиске. Google не любит медленные страницы. И клиенты — тоже. Именно поэтому оптимизация изображений — не прихоть, а must-have на любом современном сайте.

В 🌱kvitly мы помогаем бизнесу запускать сайты за считанные минуты: вы загружаете свои фото — и система делает всё, чтобы они выглядели красиво. Но если вы хотите подготовить изображения заранее, особенно для публикации на других платформах или в соцсетях, важно знать, какие инструменты подойдут для сжатия и изменения размера фото — без потери качества и без бюджета.

В этой статье мы собрали лёгкие, удобные и полностью бесплатные онлайн-сервисы, которые помогут вам быстро подготовить изображения для сайта и социальных сетей. Без лишнего — только проверенные инструменты, которые действительно работают.

1. Squooshsquoosh.app

Что делает:

  • Сжимает изображения без видимой потери качества
  • Показывает сравнение "до/после"
  • Поддерживает форматы: JPG, PNG, WebP, AVIF
  • Можно менять размер и качество изображения

Плюсы:

  • Работает прямо в браузере
  • Не требует регистрации
  • Оффлайн-режим (можно установить как PWA)

2. ILoveIMGiloveimg.com/resize-image

Что делает:

  • Изменение размеров фото по пикселям или процентам
  • Массовая обработка изображений
  • Поддержка JPG, PNG, GIF

Плюсы:

  • Быстро и просто
  • Поддержка пакетной загрузки
  • Есть инструменты обрезки и сжатия

3. Bulk Resize Photosbulkresizephotos.com

Что делает:

  • Массовое изменение размеров фото
  • Оптимизация веса
  • Настройка ширины, высоты, процента, DPI и качества

Плюсы:

  • Обработка 100+ фото за раз
  • Очень быстрая работа (всё локально в браузере)
  • Не загружает фото на сервер (приватность)

4. ResizePixelresizepixel.com

Что делает:

  • Простое изменение размера изображения
  • Возможность обрезки, поворота и сжатия
  • Поддержка JPG, PNG, WebP, GIF, BMP

Плюсы:

  • Интуитивный интерфейс
  • Минимум функций — только самое нужное

5. Canva (Free)canva.com

Что делает:

  • Изменение размера холста и экспорт в нужных пропорциях
  • Предустановки под Instagram, Facebook, Pinterest и др.
  • Лёгкое редактирование и кадрирование

Плюсы:

  • Идеально для соцсетей
  • Много шаблонов
  • Возможность дизайна + resize в одном месте

6. Simple Image Resizersimpleimageresizer.com

Что делает:

  • Простейшее изменение размера по пикселям или процентам
  • Поддержка JPG, PNG, GIF, BMP

Плюсы:

  • Минималистично и понятно
  • Без регистрации

7. TinyPNGtinypng.com

Что делает:

  • Эффективное сжатие изображений без потери качества
  • Поддержка PNG и JPEG
  • Можно сжимать до 20 изображений за раз (по 5 МБ)

Плюсы:

  • Отличное качество после сжатия
  • Идеально для публикаций в интернете

Если вам нужно просто изменить размеры изображений — подгонять под нужную ширину или высоту — лучше всего подойдут такие сервисы, как Squoosh, ILoveIMG, ResizePixel и Simple Image Resizer. Они справляются с задачей быстро, без лишних настроек и абсолютно бесплатно.

Когда приоритет — сжатие без потери качества, особенно перед загрузкой на сайт, обратите внимание на Squoosh, TinyPNG и Bulk Resize Photos. Эти инструменты помогают существенно уменьшить вес изображений, не жертвуя их внешним видом.

Если работаете с десятками фотографий сразу, например для каталога или галереи, удобнее всего использовать Bulk Resize Photos, ILoveIMG или TinyPNG — они поддерживают пакетную загрузку и массовую обработку.

А вот для подготовки изображений к публикации в социальных сетях, с учётом форматов и нужных пропорций, отлично подойдут Canva, Squoosh и ILoveIMG. Эти сервисы позволяют быстро привести фото к нужному виду, чтобы они смотрелись идеально в ленте и на обложках.

Наталия Усова

Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.

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