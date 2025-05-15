Бесплатные онлайн-сервисы для простой оптимизации и изменения размеров фото
Наталия Усова для раздела Академия
Когда вы создаёте сайт для бизнеса — будь то интернет-магазин, лендинг или портфолио — первое, что замечает посетитель, это визуал. Картинки рассказывают о вашем продукте без слов. Но есть одно «но»: если изображения тяжёлые, большие или не адаптированы под нужный формат, сайт будет грузиться медленно, а пользователь… уйдёт.
Скорость загрузки влияет не только на восприятие сайта, но и на его позиции в поиске. Google не любит медленные страницы. И клиенты — тоже. Именно поэтому оптимизация изображений — не прихоть, а must-have на любом современном сайте.
В 🌱kvitly мы помогаем бизнесу запускать сайты за считанные минуты: вы загружаете свои фото — и система делает всё, чтобы они выглядели красиво. Но если вы хотите подготовить изображения заранее, особенно для публикации на других платформах или в соцсетях, важно знать, какие инструменты подойдут для сжатия и изменения размера фото — без потери качества и без бюджета.
В этой статье мы собрали лёгкие, удобные и полностью бесплатные онлайн-сервисы, которые помогут вам быстро подготовить изображения для сайта и социальных сетей. Без лишнего — только проверенные инструменты, которые действительно работают.
1. Squoosh – squoosh.app
Что делает:
- Сжимает изображения без видимой потери качества
- Показывает сравнение "до/после"
- Поддерживает форматы: JPG, PNG, WebP, AVIF
- Можно менять размер и качество изображения
Плюсы:
- Работает прямо в браузере
- Не требует регистрации
- Оффлайн-режим (можно установить как PWA)
2. ILoveIMG – iloveimg.com/resize-image
Что делает:
- Изменение размеров фото по пикселям или процентам
- Массовая обработка изображений
- Поддержка JPG, PNG, GIF
Плюсы:
- Быстро и просто
- Поддержка пакетной загрузки
- Есть инструменты обрезки и сжатия
3. Bulk Resize Photos – bulkresizephotos.com
Что делает:
- Массовое изменение размеров фото
- Оптимизация веса
- Настройка ширины, высоты, процента, DPI и качества
Плюсы:
- Обработка 100+ фото за раз
- Очень быстрая работа (всё локально в браузере)
- Не загружает фото на сервер (приватность)
4. ResizePixel – resizepixel.com
Что делает:
- Простое изменение размера изображения
- Возможность обрезки, поворота и сжатия
- Поддержка JPG, PNG, WebP, GIF, BMP
Плюсы:
- Интуитивный интерфейс
- Минимум функций — только самое нужное
5. Canva (Free) – canva.com
Что делает:
- Изменение размера холста и экспорт в нужных пропорциях
- Предустановки под Instagram, Facebook, Pinterest и др.
- Лёгкое редактирование и кадрирование
Плюсы:
- Идеально для соцсетей
- Много шаблонов
- Возможность дизайна + resize в одном месте
6. Simple Image Resizer – simpleimageresizer.com
Что делает:
- Простейшее изменение размера по пикселям или процентам
- Поддержка JPG, PNG, GIF, BMP
Плюсы:
- Минималистично и понятно
- Без регистрации
7. TinyPNG – tinypng.com
Что делает:
- Эффективное сжатие изображений без потери качества
- Поддержка PNG и JPEG
- Можно сжимать до 20 изображений за раз (по 5 МБ)
Плюсы:
- Отличное качество после сжатия
- Идеально для публикаций в интернете
Если вам нужно просто изменить размеры изображений — подгонять под нужную ширину или высоту — лучше всего подойдут такие сервисы, как Squoosh, ILoveIMG, ResizePixel и Simple Image Resizer. Они справляются с задачей быстро, без лишних настроек и абсолютно бесплатно.
Когда приоритет — сжатие без потери качества, особенно перед загрузкой на сайт, обратите внимание на Squoosh, TinyPNG и Bulk Resize Photos. Эти инструменты помогают существенно уменьшить вес изображений, не жертвуя их внешним видом.
Если работаете с десятками фотографий сразу, например для каталога или галереи, удобнее всего использовать Bulk Resize Photos, ILoveIMG или TinyPNG — они поддерживают пакетную загрузку и массовую обработку.
А вот для подготовки изображений к публикации в социальных сетях, с учётом форматов и нужных пропорций, отлично подойдут Canva, Squoosh и ILoveIMG. Эти сервисы позволяют быстро привести фото к нужному виду, чтобы они смотрелись идеально в ленте и на обложках.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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