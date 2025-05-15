Когда вы создаёте сайт для бизнеса — будь то интернет-магазин, лендинг или портфолио — первое, что замечает посетитель, это визуал. Картинки рассказывают о вашем продукте без слов. Но есть одно «но»: если изображения тяжёлые, большие или не адаптированы под нужный формат, сайт будет грузиться медленно, а пользователь… уйдёт.

Скорость загрузки влияет не только на восприятие сайта, но и на его позиции в поиске. Google не любит медленные страницы. И клиенты — тоже. Именно поэтому оптимизация изображений — не прихоть, а must-have на любом современном сайте.

В 🌱kvitly мы помогаем бизнесу запускать сайты за считанные минуты: вы загружаете свои фото — и система делает всё, чтобы они выглядели красиво. Но если вы хотите подготовить изображения заранее, особенно для публикации на других платформах или в соцсетях, важно знать, какие инструменты подойдут для сжатия и изменения размера фото — без потери качества и без бюджета.

В этой статье мы собрали лёгкие, удобные и полностью бесплатные онлайн-сервисы, которые помогут вам быстро подготовить изображения для сайта и социальных сетей. Без лишнего — только проверенные инструменты, которые действительно работают.

1. Squoosh – squoosh.app

Что делает:

Сжимает изображения без видимой потери качества

Показывает сравнение "до/после"

Поддерживает форматы: JPG, PNG, WebP, AVIF

Можно менять размер и качество изображения

Плюсы:

Работает прямо в браузере

Не требует регистрации

Оффлайн-режим (можно установить как PWA)

2. ILoveIMG – iloveimg.com/resize-image

Что делает:

Изменение размеров фото по пикселям или процентам

Массовая обработка изображений

Поддержка JPG, PNG, GIF

Плюсы:

Быстро и просто

Поддержка пакетной загрузки

Есть инструменты обрезки и сжатия

3. Bulk Resize Photos – bulkresizephotos.com

Что делает:

Массовое изменение размеров фото

Оптимизация веса

Настройка ширины, высоты, процента, DPI и качества

Плюсы:

Обработка 100+ фото за раз

Очень быстрая работа (всё локально в браузере)

Не загружает фото на сервер (приватность)

4. ResizePixel – resizepixel.com

Что делает:

Простое изменение размера изображения

Возможность обрезки, поворота и сжатия

Поддержка JPG, PNG, WebP, GIF, BMP

Плюсы:

Интуитивный интерфейс

Минимум функций — только самое нужное

5. Canva (Free) – canva.com

Что делает:

Изменение размера холста и экспорт в нужных пропорциях

Предустановки под Instagram, Facebook, Pinterest и др.

Лёгкое редактирование и кадрирование

Плюсы:

Идеально для соцсетей

Много шаблонов

Возможность дизайна + resize в одном месте

6. Simple Image Resizer – simpleimageresizer.com

Что делает:

Простейшее изменение размера по пикселям или процентам

Поддержка JPG, PNG, GIF, BMP

Плюсы:

Минималистично и понятно

Без регистрации

7. TinyPNG – tinypng.com

Что делает:

Эффективное сжатие изображений без потери качества

Поддержка PNG и JPEG

Можно сжимать до 20 изображений за раз (по 5 МБ)

Плюсы:

Отличное качество после сжатия

Идеально для публикаций в интернете

Если вам нужно просто изменить размеры изображений — подгонять под нужную ширину или высоту — лучше всего подойдут такие сервисы, как Squoosh, ILoveIMG, ResizePixel и Simple Image Resizer. Они справляются с задачей быстро, без лишних настроек и абсолютно бесплатно.

Когда приоритет — сжатие без потери качества, особенно перед загрузкой на сайт, обратите внимание на Squoosh, TinyPNG и Bulk Resize Photos. Эти инструменты помогают существенно уменьшить вес изображений, не жертвуя их внешним видом.

Если работаете с десятками фотографий сразу, например для каталога или галереи, удобнее всего использовать Bulk Resize Photos, ILoveIMG или TinyPNG — они поддерживают пакетную загрузку и массовую обработку.

А вот для подготовки изображений к публикации в социальных сетях, с учётом форматов и нужных пропорций, отлично подойдут Canva, Squoosh и ILoveIMG. Эти сервисы позволяют быстро привести фото к нужному виду, чтобы они смотрелись идеально в ленте и на обложках.