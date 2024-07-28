На этой неделе у нас небольшое, но очень полезное и нужное обновление!

В редакторе Старонки всегда была возможность выбора из почти десятка различных шрифтов. Они покрывали необходимости большинства пользователей нашей платформы, а если же нужного шрифта не было, мы всегда помогали добавить его на сайт в ручном режиме.

Мы работаем уже больше 3 лет и количество пользователей постоянно растёт, как и количество запросов на добавление отсутствующих шрифтов. Поэтому было принято решение автоматизировать этот процесс. Мы уже давно используем Google Fonts, поэтому и решили добавить их поддержку в первую очередь.

Google Fonts — это библиотека, состоящая из более чем 800 шрифтов, где можно быстро и удобно просмотреть их и выбрать нужный. Все шрифты абсолютно бесплатны и доступны пользователям со всего мира всё время.

Добавление шрифтов происходит буквально за несколько секунд. Для начала выберите необходимый вам шрифт в Google Fonts. Например шрифт «Oswald»

Далее, открыв вкладку «Цвета и шрифты» в редакторе, нажмите на кнопку «Добавить» и вставьте в поле ссылку на шрифт из атрибута href.

Затем просто выберите нужный шрифт для заголовков или обычного текста и опубликуйте сайт.

Возможно вы хотели бы увидеть интеграцию с системой, которой у нас еще нет или какой-либо новый функционал? Напишите нам на почту и следующим обновлением может стать именно ваше расширение.

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