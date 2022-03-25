Сервисы, которые помогут вам в создании логотипа
Наталия Усова для раздела Академия
Важным элементом на сайте является логотип компании. Именно логотип работает на узнаваемость, а также является лицом вашей организации или бренда. Но обычно, в самом начале пути сложно выделить финансы, чтобы заказать логотип у профессионального дизайнера.
В таком случае приходят на помощь специальные сервисы и библиотеки изображений, при помощи которых вы можете создать логотип. В этой статье мы расскажем о нескольких таких сервисах.
https://hatchful.shopify.com/
Онлайн-сервис для создания логотипов. Создавайте отличные логотипы за несколько секунд!
https://logodust.com/
Небольшая библиотека бесплатных логотипов в открытом доступе.
http://www.logobook.com
Исследуйте лучшие в мире логотипы, символы и торговые марки для вашего вдохновления.
http://freeminimallogos.com/
Бесплатные логотипы, которые можно использовать в для персональных или коммерческих проектов.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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